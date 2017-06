Interview aus PROTECTOR 6/2017, S. 25

Partnerschaft Bosch & Sony Know-how trifft auf Expertise

Nach der offiziellen Genehmigung der Kartellbehörden ist die Partnerschaft zwischen Bosch Sicherheitssysteme und der Sony Corporation im Bereich Videosicherheitslösungen seit Anfang Februar 2017 wirksam. PROTECTOR & WIK sprach exklusiv mit Michael Hirsch, Vice President Sales and Marketing für den Bereich Sony Video Security innerhalb von Bosch.

Die technologische Zusammenarbeit zwischen Sony und Bosch soll neue Maßstäbe für hochauflösende Videobilderfassung setzen. (Bild: Bosch Sicherheitssysteme)

PROTECTOR & WIK: Die Unternehmen konzentrieren sich nun darauf, ihre im November 2016 bekanntgegebene Kooperation zu vertiefen. Wie gestaltet sich die konkrete Zusammenarbeit?

Michael Hirsch: Die Partnerschaft beinhaltet eine Zusammenarbeit in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie eine Technologie-kooperation. Im Rahmen der Vertriebs- und Marketingpartnerschaft sind die zugehörigen Mitarbeiter von Sony aus dem Bereich Videosicherheit nun Teil eines neuen Teams innerhalb der Organisation von Bosch Security Systems. Das Team wird die Videosicherheitskunden von Sony in allen Märkten betreuen – mit Ausnahme von Japan. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, die eine so große Expertise mitbringen. Wir sind davon überzeugt, dass wir das Geschäft mit den Sony-Produkten durch hervorragenden Support und erstklassigen Service für unsere Kunden weiter ausbauen können.

Was können Anwender von der zukünftigen Zusammenarbeit erwarten?

Im Hinblick auf die technologische Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen neue Maßstäbe für die hochauflösende Videobilderfassung in Kombination mit herausragender Lichtempfindlichkeit setzen, ergänzt durch die Expertise von Bosch in den Bereichen eingebaute Videoanalyse und effizientes Bitraten-Management. Im März 2017 hat Sony sein Produktportfolio von Netzwerkkameras der 6. Generation (G6) um acht neue Full-HD (1080p) Videosicherheitskameras erweitert und somit die ständig wachsende Nachfrage nach hochauflösender Bildqualität im Videosicherheitsmarkt bedient. Die äußerst hohe Lichtempfindlichkeit der neuen G6-Kameras stellt sicher, dass die realistische Farbdarstellung der Bilder auch bei kritischen Lichtverhältnissen erhalten bleibt.

Die ersten gemeinsam entwickelten Produkte sind für 2018 geplant. Unsere 4K Innovationen und die neue Produktserie präsentieren wir vom 20-22. Juni auf der Fachmesse IFSEC 2017 in London, UK, am Stand G600.

