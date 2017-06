News vom 06/02/2017

Geze Stadtpalast erscheint im neuen „Türglanz“

Geze hat das Rathaus in Wakefield mit maßgeschneiderter Tür- und Sicherheitstechnik ausgestattet. Die Modernisierung orientierte sich an der Originalästhetik des in viktorianischer Architektur um 1880 vollendeten Gebäudes.

Die neuen Türen passen optisch zur Bausubstanz. (Bild: Geze)

In die bisher offenen großzügigen Torbögen im Eingangsbereich wurden zwei doppelflügelige automatische Glasschiebetürsysteme als Zugang zur Wartezone und den einzelnen Ämtern eingebaut. Der Eingangsbereich wurde damit neu aufgeteilt, erhielt einen Windfang und bleibt dennoch hell und transparent. Ausgestattet mit Slimdrive SL NT-Schiebetürantrieben bieten die neuen Türlösungen barrierefreien Begehkomfort, Fluchtwegsicherheit und Energieeffizienz. Sie erfüllen die entsprechenden Anforderungen des britischen „Equality Act“ und des „British Standard BS 8300“. Um die Architektur so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wurden die schmalen, nur sieben Zentimeter hohen Slimdrive SL NT-Antriebe farblich an die dunkle Holzverblendung des Türbogens angepasst.

Als Zugang zu jedem der Obergeschosse dienen jeweils zwei doppelflügelige automatische Drehtüren als Fluchtweg- und Brandabschnitttüren. Mit Slimdrive EMD-F-Drehtürantrieben – ebenfalls in „sieben-Zentimeter-Optik“ – bieten sie Brandschutz und Barrierefreiheit in einem. Die Türen sind als Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Im Brandfall schließen sie selbsttätig und stellen einen sicheren Feuerschutzabschluss dar. Zusätzlich quillt das dämmschichtbildende Material zwischen Türrahmen und Türflügel auf und sorgt für eine sichere Abdichtung. Damit wird die Ausbreitung von gefährlichen Rauchgasen verhindert, noch bevor die Feuerschutzfunktion der Tür aktiviert wird.

Die schweren Holztüren sind geprüfte Lösungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten und verfügen über das „Certifire Certificate of Approval CF 860“. Dank der Servo-Unterstützung können sie in jeder Situation auch sehr einfach mit der Hand geöffnet werden. Angepasst an Nutzerbedürfnisse können alle Türparameter wie Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit oder Offenhaltezeit individuell eingestellt werden.

