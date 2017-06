Produktbericht vom 06/06/2017

Assa Abloy Lösung für kleine Schließanlagen entwickelt

Die Cliq- Familie von Assa Abloy erhält mit der Schließanlage Cliq Go digitalen Zuwachs. Sie lässt sich über eine App programmieren und kontrollieren.

Cliq Go ist das smarte Sicherheitssystem für kleine Unternehmen. (Bild: Assa Abloy)

Cliq Go ist das ideale Sicherheitssystem für kleine Unternehmen, aber auch für private Anwender. Mit der neuen Cliq Go-App können die Nutzer ihre Schließanlage digital über die Cloud verwalten. Assa Abloy hat diese App entwickelt, um Verantwortlichen von Schließanlagen eine zeitsparende digitale Lösung an die Hand zu geben. Die App lässt sich intuitiv bedienen und das System kann vom Handy, Tablet oder PC aus verwaltet werden. Ein paar „Taps“ reichen aus, um individuelle Zutrittsberechtigungen zu programmieren, zu kontrollieren oder zu ändern. Cliq Go ist ein rein elektronisches System, das auf Präzisionsmechanik und mikroelektronischen Bausteinen der Cliq-Technologie beruht. Die flexible und zukunftssichere Lösung, erfordert keine aufwändige Installation oder Wartung. Mit der benutzerfreundlichen Cliq Go-App können Kunden das gesamte System in der Cloud verwalten. Unternehmen können so die Zugangsberechtigungen programmieren und nach Bedarf ändern sowie verloren gegangene Schlüssel sofort sperren.

Die Zylinder lassen sich schnell und einfach einbauen, eine Verkabelung der Tür ist nicht notwendig. Dafür müssen lediglich die herkömmlichen Zylinder durch die elektronischen Cliq Go-Zylinder getauscht werden. Die Stromversorgung für den elektronischen Zylinder und die Datenübertragung erfolgen über die Standardbatterie im Schlüssel bei Kontakt.

