Produktbericht vom 05/31/2017

Seetec VMS-Version 10 erleichtert Überblick

Mit dem seit Anfang Mai verfügbaren Release R10 seines Videomanagements bietet Seetec neue Mehrwerte für Kunden. Während Seetec Cayuga mit bidirektionalem Audio aufwarten kann, ermöglicht Seetec BVI über ein individuell anpassbares Dashboard die Visualisierung von Transaktions- und Prozessdaten in Echtzeit.

Die Aktualisierung ist automatisch oder manuell möglich. (Bild: Seetec)

War in Seetec Cayuga bisher schon VoIP-basierte Sprachkommunikation mittels eines SIP Servers möglich, werden seit dem Release R10 nun auch bidirektionale Audio-Verbindungen direkt zur Kamera unterstützt. Viele IP-Kameras verfügen bereits heute über eingebaute Audio-Funktionalitäten wie etwa ein integriertes Mikrofon oder einen Line-Ausgang. Auf dieser Basis bietet Seetec Cayuga nun direkte Sprachkommunikation in beide Richtungen – ohne dass zusätzliche Software-Komponenten nötig sind.

Auch in Sachen Kamera- und Hardware-Integration bietet Seetec Cayuga R10 Neuerungen: Für zahlreiche Hersteller wird ab sofort die Übertragung von Bildströmen auf Basis von H.265/HEVC unterstützt. Dieser neue Streaming-Standard reduziert bei gleichbleibender Bildqualität die Datenrate, im Vergleich zu MPEG-4 um bis zu 50 Prozent, schont damit die Netzwerk-Bandbreite und spart auch wertvollen Speicherplatz.

Mit der neu entwickelten Visualisierungskomponente können Buchungs- und Prozessdaten in individuell gestaltbaren Dashboards in Echtzeit grafisch dargestellt werden. Definierte Leistungskennzahlen (KPIs) lassen sich so mittels verschiedener Diagrammtypen schnell und einfach im Blick behalten, Abweichungen oder wiederkehrende Muster werden sofort deutlich.

