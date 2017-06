News vom 06/06/2017

Kötter Kölner Mitarbeiter erhält Auszeichnung

Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) hat bei seiner 50. Jahresmitgliederversammlung in Berlin die Auszeichnung „Mitarbeiter des Jahres“ verliehen. Der zweite Preis ging an Süren Konakyan, der seit über fünf Jahren in der Niederlassung Köln der Kötter SE & Co. KG Security, Düsseldorf, beschäftigt ist.

Süren Konakyan hat den Preis für sein außerordentliches Engagement erhalten. (Bild: Kötter)

Die Jury würdigte damit das schnelle Eingreifen, mit dem Konakyan im vergangenen Oktober während seines Pfortendienstes zum Retter für eine hilflose Anruferin wurde. Die ältere Frau, die sich verwählt hatte, berichtete aufgeregt, dass sie gestürzt sei und angeblich schon über eine halbe Stunde auf den Rettungsdienst warte. Ihre Adresse konnte sie in der Aufregung aber nicht exakt mitteilen. Sofort alarmierte der 37-Jährige die Polizei, gab die Telefonnummer und ungefähren Adressangaben weiter, auf deren Basis die Polizei den konkreten Aufenthaltsort ermitteln konnte.

„Dieser Fall ist ein Beispiel dafür, dass ein Mitarbeiter über seine eigentliche Zuständigkeit hin-ausgehend agiert und durch umsichtiges und emphatisches Verhalten Hilfe leistet“, betonte BDSW-Vizepräsident Lutz Kleinfeldt in seiner Laudatio. „Süren Konakyan hat sich mit der Anruferin beschäftigt, ihr zugehört, genau die richtigen Schlüsse gezogen und Aktionen eingeleitet. Sein Handeln hat der Dame möglicherweise das Leben gerettet. Sein Fingerspitzengefühl und sein motiviertes Handeln haben die Jury beeindruckt.“

