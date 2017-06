Produktbericht vom 06/09/2017

Schneider Intercom Funktionen von Duetto erweitert

Schneider Intercom hat den Funktionsumfang seiner Duetto-Lösung erweitert. Zahlreiche Verbesserungen in der Web-Konfiguration sorgen für eine kundenspezifische Benutzererfahrung mit vielfältigen Möglichkeiten.

Duetto wartet mit erweiterten Funktionen auf. (Bild: Schneider Intercom)

Der leistungsstarke Screen-Designer von Duetto gibt Nutzern die Freiheit, Layouts selbst zu bestimmen und anzupassen. Um bestimmte „Events“ automatisch abzuhandeln, können Logik-Regeln definiert werden. Darüber hinaus wurde der Duetto-Standard-GUI aktualisiert, um die Oberfläche intuitiver zu machen und die Bedienerfreundlichkeit „out of the Box“ zu erhöhen. Ferner wurden IPv6 und eine Authentifizierung über 802.1X implementiert. Zudem gibt es eine erweiterte Sprachunterstützung. Für Spanisch und Russisch sprechenden Kunden/Anwender bietet Schneider Intercom jetzt eine komplett übersetzte Benutzeroberfläche an.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Mehr auf Sicherheit.info