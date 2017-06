Produktbericht vom 06/13/2017

Sicherheitsexpo 2017 Geze vernetzt Sicherheitslösungen

Aus seinem umfassenden Produktportfolio stellt Geze auf der Messe vom 5. bis 6. Juli in München Sicherheitssysteme als intelligente Teilnehmer in der Gebäudeleittechnik vor. Die Highlights der Messepräsentation sind das neue Gebäudeautomationssystem Geze Cockpit und Vernetzungsmodule zur Integration von Geze Sicherheitsprodukten und -systemen.

Vernetzte Systeme in der Gebäudeautomation stehen im Fokus. (Bild: Geze)

Mit Geze Cockpit lassen sich automatisierte Geze Produkte aus den Bereichen Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik noch sicherer, effizienter und komfortabler steuern und überwachen. Mit dem neuen System kann die „ganze Intelligenz“ der Produkte erstmalig in die Gebäudevernetzung eingebracht werden: Türen und Fenster lassen sich im Zusammenspiel mit anderen Teilnehmern im System „intelligent“ bedienen. Der Datenaustausch zwischen Geze Cockpit und den eingebundenen Türen und Fenstern erfolgt über das Bacnet-Schnittstellenmodul IO 420. Das System kann als selbstständiges Gebäudeautomationssystem genutzt oder in ein übergeordnetes Gebäudeleitsystem integriert werden.

Ebenso zeigt Geze die Vernetzung von automatisierten Fenstersystemen, die mit dem KNX-Standard in eine Gebäudeautomation integriert sind. Zur kontrollierten natürlichen Lüftung können die Geze Ketten- und Spindelantriebe der IQ Windowdrives-Reihe über das preisgekrönte KNX-Schnittstellenmodul IQ box KNX als direkte Busteilnehmer in KNX-Gebäudesysteme eingebunden werden. Automatisierte Fenster können damit ebenfalls an zentraler Stelle „intelligent“ bedient und überwacht werden.

Halle 4, Stand E14

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Str. 21 - 29

D-71229 Leonberg

Telefon: +49 7152 203-0

Fax: +49 7152 203-310

Web: www.geze.com

