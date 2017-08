Fachartikel aus PROTECTOR 7-8/2017, S. 30

Videomanagement beim Fußballclub Kanarienvögel im CCTV

Der Erstliga-Club Norwich City setzt für die Koordinierung großer Menschenmengen auf das VMS Latitude von Flir. So kann der NCFC bei Bedarf tausende Kameras zur Überwachung der Stadionumgebung steuern.

Der Norwich City Football Club ist ein Fußballclub aus Norwich, Großbritannien. 2015 gelang Norwich City die Rückkehr in die Premier League. Der Club spielt in charakteristischen gelb grünen Trikots. Er ist auch unter dem Namen „The Canaries“, auf deutsch „Die Kanarienvögel“, bekannt. Zum Erreichen seiner Sicherheitsziele und zur Erfüllung der Vorgaben der Football Association (FA) hat der NCFC vor Kurzem ein Videosicherheitssystem eingeführt, das den Ambitionen des Clubs angemessen ist. Dabei greift er unter anderem auf ein zukunftssicheres VMS von Flir zurück.

Menschenmengen im Stadion

Weil die Spiele regelmäßig von bis zu 27.444 Fans besucht werden, ist ein angemessenes Videosicherheitssystem unverzichtbar für Organisation und Sicherheit. Deshalb hat Norwich City 2016 entschieden, seine Systeme auf den Stand des 21. Jahrhunderts zu bringen, um Menschenmengen innerhalb und außerhalb des Stadions zu koordinieren, mögliche Aggressionen sowie die unerlaubte Anfertigung von Videoaufnahmen seiner Spiele zu erkennen und bei Bedarf rechtzeitig zu intervenieren. Mit der neuen Technik erfüllt der NCFC auch die strengen Vorgaben der englischen Football Association. Bei Nichterfüllung besteht die Gefahr von Spielverschiebungen, erhöhter Polizeipräsenz und finanziellen Einbußen. Für den NCFC war es deshalb wichtig, dass die Videosicherheitslösung skalierbar ist und mit neuesten Kamera-, Server- und Speichertechnologien arbeitet.

Norwich City arbeitet schon seit vielen Jahren mit Check Your Security Ltd. zusammen, einem Integrator aus Norfolk, der sich auf IP-Sicherheitstechnologie spezialisiert hat. „Check Your Security hat uns nie enttäuscht. Sie wissen, wie wichtig Videosicherheit für uns ist“, sagt Andy Batley, Security Manager des Clubs. „Weil sie auf IP-Videosicherheit spezialisiert sind, haben wir sie nach den verfügbaren Optionen gefragt. Von der Vielfalt und Leistungsfähigkeit ihrer Angebote waren wir äußerst beeindruckt.“ Nach gründlicher Prüfung hat sich Norwich City für Technologie von Flir Systems entschieden.

Zukunftssicher dank IP

Das VMS Latitude von Flir ermöglicht den direkten Zugriff auf viele Kameras. (Bild: Flir)

Für dieses Projekt hat sich Norwich City für das VMS Latitude von Flir entschieden. Das System liefert Bilder in forensischer Qualität und lässt sich über eine komfortable webbasierte und mobile Client-Software bedienen. Zur Videosicherheitslösung gehören auch verschiedenste Hardwarekomponenten, darunter die Kameraserie Quasar von Flir, die mit Quad-HD-WDR- und 4K-Auflösungen verfügbar ist, kombiniert mit motorisierten Weitwinkel- und Teleobjektiven. Damit können die Sicherheitsteams des Clubs relevante Vorfälle proaktiv und reaktiv bearbeiten. Das VMS Latitude von Flir ermöglicht den direkten Zugriff auf viele Kameras, mit denen sich große Bereiche innerhalb und außerhalb des Stadions in Echtzeit erfassen lassen.

Der Club kann bei Bedarf tausende Kameras hinzufügen, und zum Beispiel auch viele Sicherheits- und Analysesysteme von Drittanbietern in die benutzerfreundliche Bedienoberfläche integrieren. Ausgestattet mit modernster Technologie ist Norwich City bereit für weiteres Wachstum. Das neue System nutzt die bereits verlegten Kabel und ist vollständig skalierbar. Es bietet viel Spielraum für zukünftige Erweiterungen, zum Beispiel mit HD-Kameras. In einem einzigen Schritt hat Norwich City eines der modernsten Sicherheitssysteme der englischen Football League installiert. Eine solide Basis, auf die der Club künftig aufbauen kann.

Bildaufnahmen in Quad-HD

Zur Flir Quasar-Kameraserie gehören WDR-Bullet- und Dome-Kameras mit Quad-HD-Auflösung. Mit leistungsstarker Blendentechnik und hoher Pixelanzahl ermöglichen diese Kameras eine hohe Bildqualität. Selbst unter schwierigen Lichtbedingungen liefern sie gerichtlich verwertbare Videoqualität. Die leistungsstarken Quasar-Modelle bieten 76 Prozent mehr Details als Full-HD und den gleichen forensischen Zoom wie die herkömmlichen Fünf-Megapixel-Kameras. Mit ihrer Broadcasting-tauglichen Architektur auf Basis von Bewegungsanalysen zeichnet sich die Quasar Quad-HD-Kameraserie durch kalkulierbaren Speicherbedarf, geringere Anlagenkosten und reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO) aus.

Dipl.-Phys. Bertrand Völckers, Flir Commercial Vision Systems Deutschland, Frank Liebelt, freier Journalist, Frankfurt.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis