Fachartikel aus PROTECTOR 7-8/2017, S. 32

Parkhotel Mainz Diebe im Visier

Das Favorite Parkhotel in Mainz war immer wieder Ziel von Einbrüchen und Diebstählen. Nicht nur die teuren Weine müssen vor Langfingern geschützt werden, auch Kunstwerke, Tablet-PCs oder gar TV-Geräte und Kaffeemaschinen gehören zum Diebesgut bei Hoteldiebstählen. Um dem vorzubeugen, wurde im 4-Sterne-Superior-Hotel eine umfassende Videosicherheitslösung installiert.

Das Favorite Parkhotel trägt seit mehr als 30 Jahren die persönliche Handschrift der Gastgeberfamilie Barth und lädt zu unvergesslichen und ganz individuellen Stunden ein. Business- und Privatgäste schätzen die zentrale Lage des Parkhotels als idealen Ausgangspunkt, um die Metropolen des Rhein-Main-Gebietes zu erreichen. Wie auch in der gesamten Branche spielt im Favorite Parkhotel angesichts der Einbruchs- und Diebstahlrisiken der Einsatz von Videotechnik eine immer wichtigere Rolle. Denn intelligente Videosysteme ermöglichen präventiven Schutz und unterstützen dabei, Schäden zu vermeiden. Zudem tragen sie dazu bei, die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten.

Umfassendes Konzept

Deshalb beauftragte Hotelier Christian Barth die Dornhöfer GmbH damit, ein umfassendes Konzept für das Parkhotel zu erarbeiten und dieses umzusetzen. Es beinhaltet 26 Mobotix-Kameras, die hauptsächlich im Außenbereich des Hotels angebracht sind und auch alle Ein- und Ausgänge sichern. Neben dem I25-Modell werden auch M25- und D25Modelle eingesetzt. Diese intelligenten Kameralösungen sind – ausgenommen der I25 – sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Sie sind wetterfest und besonders robust. Jede Kamera verfügt über einen integrierten Hochleistungsrechner, der eine interne Datenbearbeitung ermöglicht.

Dank des Mxactivitysensors, ein softwarebasiertes, professionelles Analyse-Tool, werden zudem Fehlalarme reduziert. Denn der Sensor lässt Video nur dann aufzeichnen oder Alarme melden, wenn tatsächlich etwas Wichtiges im Bild passiert. Ein Alarm kann eine Videoaufzeichnung, einen Anruf, eine E-Mail, SMS oder eine andere im Vorfeld definierte Aktion auslösen. Die Kameras bieten außerdem die Möglichkeit eines direkten Gegensprechens durch ein eingebautes Mikrofon sowie Lautsprecher.

Robust und zuverlässig

„Eines haben alle Kameras gemein“, erzählt Jörn Zentini, Abteilungsleiter Sicherheitstechnik bei der Dornhöfer GmbH. „Sie sind nicht nur besonders ausfallsicher, robust sowie zuverlässig und liefern Bilder in höchster Qualität. Im Fall einer Netzwerkstörung können die Kameras auch selbst aufzeichnen, damit für eine Aufklärung keine entscheidenden Bilddaten verloren gehen.“

Die Bilder der Videokameras können an der Rezeption in Echtzeit angesehen werden. Gleichzeitig kann Barth mobil über sein Smartphone auf das Bildmaterial zugreifen und sich auch später Videoaufzeichnungen ansehen, um einen Vorfall aufzuklären. „Dank der Videolösung konnten wir bereits einen Einbruch verhindern. Denn der Nachtportier hat über seinen Bildschirm an der Rezeption beobachtet, wie eine vermummte Person zum Eingang gelaufen ist“, erzählt Barth. „Er konnte den Eindringlich dann relativ leicht vertreiben, ohne dass es zu einem Schaden gekommen ist.“

Zweite Anlage angebunden

Aufgrund des erfolgreichen Einsatzes der Videosicherheitslösung entschied sich der Hotelier, auch seinen zweiten Gastronomiebetrieb, das Hofgut Laubenheimer Höhe, mit Kameras von Mobotix auszustatten. Dort sorgen insgesamt zwölf Kameras für die notwendige Sicherheit. „Das Hofgut liegt außerhalb, nachts ist niemand vor Ort, daher ist ein Objektschutz für uns ganz besonders wichtig“, erklärt der Gastronom. „Die Videolösung sichert den gesamten Außenbereich und ist an das Favorite Hotel angeschlossen. So haben wir von Mainz aus immer im Blick, was im Hofgut vor sich geht und können umgehend darauf reagieren.“ Das intelligente Videosystem unterstützt demnach nicht nur bei der Aufklärung im Schadensfall, sondern hilft auch Gefahren abzuwehren, bevor sie entstehen.

