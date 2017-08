Fachartikel aus PROTECTOR Special Brandschutz 2017, S. 24 bis 25

Entrauchung nach Maß Smarte Schnittstellenlösung

Die Integration von Wohnraum, Ladenflächen, Büros und einem luxuriösen Fitness-Studio machte für das Turmcarrée in Frankfurt/Main ein objektspezifisches Brandschutzkonzept erforderlich. Hierbei wurde unter anderem die zuverlässige Entrauchung der Gewerbeflächen im Brandfall berücksichtigt.

Das Turmcarrée entstand unmittelbar neben dem ältesten Bauwerk der Frankfurter Innenstadt, dem Eschenheimer Turm. (Bild: Schüco/Stefan Schilling)

Der hochwertigen Ausstattung des Gebäudes entsprechend wählte man mit Schüco Tiptronic Simplysmart RWA neueste, systemintegrierte Sicherheitstechnik. Die über die zentrale Haustechnik elektronisch gesteuerten Rauch- und Wärmeabzugsysteme passen sich aufgrund profilintegrierter Antriebe optisch nahtlos in das Fassadenbild ein. Sie wurden vom Metallbauer als sichere Schnittsstellenlösung aus einer Hand realisiert.

Architektonische Landmarke

Mit dem Turmcarrée am Eschenheimer Tor erhielt einer der vitalsten Plätze Frankfurts eine neue architektonische Landmarke, die durch ihre Nutzungsvielfalt gekennzeichnet ist. Die Integration der vier Funktionen Arbeiten, Wohnen, Shopping und Fitness/Wellness belebt das Turmcarrée rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Dabei stellt die durchdachte optische und räumliche Trennung von Büroflächen und Wohn- und Gewerberaum die erwünschte Orientierung wie auch die Diskretion für die nicht öffentlichen Bereiche städtischen Lebens schlüssig her. Dies gelingt über separate Eingangsbereiche und Erschließungszonen, die Variation in der Fassadengestaltung und die separate Anordnung der einzelnen Funktionsflächen.

Differenzierte Funktionsbereiche

In Anlehnung an die Bestandsbebauung aus der Nachkriegszeit wurde für die Fassade ein heller Naturstein (Muschelkalk) gewählt. Das Fassadenbild des sechsgeschossigen Neubaus gliedert sich in einen zweigeschossigen Sockelbereich mit Arkade, vier Obergeschosse und ein zurückversetztes Staffelgeschoss. Schräg gerichtete Natursteinelemente rahmen die Fenster in den Obergeschossen und fassen jeweils zwei Geschosse optisch zusammen, was für ein lebendiges Licht- und Schattenspiel in der Fassade sorgt. Die großflächigen, bodentiefen Fenster (System Schüco AWS 75.SI) sind mit einer Dreischeiben-Isolierverglasung und außen liegendem Sonnenschutz ausgestattet. Der Gebäudeabschnitt mit Wohnnutzung – an der ruhigeren Hofseite gelegen – ist als eigenständiger Baukörper gestaltet und mit einer hellen Putzoberfläche versehen. Der Eingang zu den Wohnungen an der Katzenpforte sowie die Einfahrt zur Tiefgarage sind in den Sockelbereich eingeschnitten. Die raumhohen Lichtöffnungen in den Obergeschossen wurden mit Öffnungsflügeln und verglasten Brüstungselementen ausgestattet.

Vollständig integriert

Einer der beiden separaten Eingangsbereiche zu den Büros (Türsysteme zu den Treppenräumen: Schüco ADS 75.SI). (Bild: Schüco/Stefan Schilling)

Das Brandschutzgutachten für das Turmcarrée wurde vom Ingenieurbüro HHP Berlin erstellt. Darin legten die Gutachter die für größere gewerbliche Nutzungsbereiche notwendigen Brand- und Rauchschutz- maßnahmen verbindlich fest. Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) übernehmen bei annehmbaren Brandszenarien die Aufgabe, Flucht- und Rettungswege über eine „natürliche“ Zu- und Abströmbewegung der Luft rauchfrei zu halten. Die Flächengröße der zur Entrauchung notwendigen Öffnungen wurde in dem Gutachten abhängig von der Einbausituation bemessen und festgelegt. Aus gestalterischer Sicht war es wünschenswert, die notwendigen RWA möglichst unauffällig als geregelt zu öffnende Fensterflächen in die filigrane Ansicht der verglasten Pfosten-Riegelfassaden zu integrieren. Daher fanden bereits im Planungsstadium Gespräche zwischen dem Architekten und dem Fassadenbauer Haga- Metallbau statt. Technische Unterstützung erhielt der Verarbeiter durch einen Fachberater Gebäudeautomation von Schüco, der alle Detailinformationen über die in den jeweiligen Einbausituationen benötigten RWA-Komponenten sowie deren Verkabelung und Schnittstellen lieferte.

RWA-Konfiguration

Die Komplettlösung, die später eine pro blemlose Anbindung der RWA an die zentrale Gebäudesteuerung und Meldetechnik ermöglichte, bewies in der fortgeschrittenen Bauphase weitere Vorteile. Im Zuge der Vermarktung der Gewerbeflächen hatten sich Verschiebungen bei der Flächenaufteilung der Mieten, besondere Ausstattungswünsche der Mieter sowie Änderungen im Bereich der Türtechnik ergeben. Diese Modifikationen beeinflussten die Ausstattung und Dimensionierung der RWA, was sich im Weiteren auf die bei Haga-Metallbau bereits angelaufene Fassadenfertigung auswirkte. Zudem galt es, im laufenden Projekt eine baubehördliche Zustimmung für übergroße RWA zu erwirken. Trotz dieser besonderen Umstände gelang es dem Metallbauer, die technisch anspruchsvollen Bauteile zeitgleich mit der Fassadenmontage fertigzustellen und den fristgerechten Bauablauf zu gewährleisten. Besondere Anforderungen mit Einfluss auf die RWA-Systemausführung bestanden auch beim Schallschutz. In Teilbereichen der Fassaden galt es, deutlich erhöhte Schallschutzanforderungen umzusetzen. Extra angefertigte Musterelemente in Originalgröße hatten im Vorfeld der Realisierung im Schüco Schallschutz-Prüfstand ein umfangreiches Testprogramm zur Optimierung der Konstruktion und Glasauswahl durchlaufen. Gegenstand der Tests waren unterschiedlichen Modifikationen mit gestaffelten Schallschutzanforderungen sowie die Sonderlösung von schallschutzoptimierten Fensterelementen mit integrierten Überströmungs-Dauerlüftern.

17 Einheiten für den Rauchabzug

In die innenliegenden Fassaden der Nutzungseinheiten des Turmcarrées wurden insgesamt 17 Schüco Tiptronic Simplysmart RWA integriert. Aufgrund ihrer verdeckt in den Profilen liegenden mechatronischen Beschlägen ist den Öffnungselementen ihre Sonderfunktion als RWA-Fläche nicht anzusehen. Weitere Fassaden-Teilbereiche auf der Rückseite des Gebäudes wurden mit einzelnen RWA-Fensterelementen von Schüco ausgestattet, die zum Teil schlanke aufliegende Riegelantriebe erhielten. Jede gewerbliche Nutzungseinheit bildet einen eigenen Rauchabschnitt und fasst die darin enthaltenen RWA mit eigenen Steuerzentralen, RWA-Bedienstellen und Tastern für die manuelle Lüftung zu autonomen Funktionseinheiten zusammen. Martin Richter, Projektleiter bei Haga- Metallbau, stellt bei diesem Projekt die Leistungsfähigkeit der Kooperation zwischen seinem Unternehmen, dem Schüco Fachberater Gebäudeautomation und dem Projektpartner P&K Elektrotechnik heraus. Letztgenannte Firma war für die Realisierung der elektrischen Leitungswege sowie die Montage und Programmierung der Schüco RWA-Steuerzentralen und -Bedienstellen zuständig. Insgesamt ein komplexer, gewerkeübergreifender Prozess, der lautlos im Hintergrund ablief und dem Bauherrn am Ende fristgerecht eine funktionsfähige Schnittstelle zur zentralen Gebäudeautomation bereitstellte.

