News vom 08/10/2017

Novatec Neue Firmentochter bietet komplette Sicherheitslösungen

Mit der Novatec Service und Technik GmbH hat die Novatec Gruppe ihr Leistungsportfolio umfassend erweitert. Die neue Firma, mit Sitz an der Novatec-Zentrale in Ratingen, übernimmt deutschlandweit Service- und Technik-Dienstleistungen für die durch Novatec vertriebenen Sicherheitslösungen in Handel und Industrie.

(Bild: Petra Bork/ Pixelio.de)

Das qualifizierte Team besteht aus erfahrenen Elektroinstallateuren und Elektronikern der Sicherheitstechnik. Damit kann Novatec seinen Kunden das gesamte Leistungsspektrum aus einer Hand anbieten: Von der Beratung und Planung über die Komponentenauswahl, Systemintegration und Montage bis hin zu Wartung und Service. Eine Erstberatung ist in der Regel kostenlos und wird von kompetenten Spezialisten durchgeführt, die ihr umfangreiches Know-how aus der Einzelhandelsbranche und der Industrie einbringen.

Als Geschäftsführer für die Novatec Service und Technik GmbH konnte die Ratinger Unternehmensgruppe Andre Becks gewinnen. Becks war zuvor langjähriger Partner und Mitarbeiter von Novatec. „Mit der Firmenneugründung wollen wir Kunden eine bessere und intensivere Betreuung anbieten und damit auch den immer neuen Herausforderungen der sich schnell wandelnden Sicherheitsbranche begegnen“, erklärt Andre Becks. „Da wir jetzt alle Leistungen unter einem Dach vereint haben, können wir noch gezielter und schneller dem Bedarf der Anwender entsprechen.“

Willy Derichs, Geschäftsführer und Mitgründer der Novatec Gruppe, ergänzt: „In einem wachsenden Markt mit verschiedensten Technologien und Systemen suchen Anwender einen zuverlässigen Partner mit einem breiten Portfolio und profunden Kenntnissen über den Sicherheitsmarkt. Durch die Neugründung können wir unser Know-how nochmals erweitern; gleichzeitig stärken wir unsere Position als einer der führenden Produkt- und herstellerunabhängigen Systemintegratoren und Technologieanbieter in Europa.“

