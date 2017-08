News vom 08/15/2017

Wanzl Effizienter Zutritt zu MAN-Standort

Das Galaxy Gate von Wanzl empfängt Mitarbeiter bei MAN Diesel & Turbo und prüft die Zugangsberechtigungen und registriert die Beschäftigten im Personalmanagement-System. Hierfür ist im Gehäuse des vollautomatischen „Portiers“ ein RFID-Lesegerät integriert.

Das flexible Bausystem des Galaxy Gate ermöglicht kundenspezifische Lösungen. (Bild: Wanzl)

Mitarbeiter melden sich per RFID-Karte an und eine vernetzte Software überprüft die hinterlegten Informationen. So wird sichergestellt, dass ausschließlich berechtigte Personen Zutritt zum Gebäude erhalten. Erfolgt der autorisierte Freigabeimpuls, öffnen sich unverzüglich die softwareüberwachten, elektromotorischen ESG-Schwenkarme. Optional können Deckensensoren Personen- sowie Verhaltensmuster scannen und für einen einwandfreien Ablauf sorgen. Bei Missbrauch reagiert die Zutrittsschleuse mit optischen und akustischen Warnsignalen sowie sofortigem Schließen der Schwenkarme.

Die Wanzl-Facility Management Control Unit (FMCU) im Galaxy Gate gewährleistet eine einfache Integration in bestehende Personal-Software-Systeme. Zeiterfassung und -verarbeitung werden so signifikant erleichtert. Dafür sind sämtliche Zugangspunkte bei MAN Diesel & Turbo mit einem Lesegerät ausgestattet. Beim Verlassen des Verwaltungsgebäudes müssen sich die Beschäftigten aus dem System ausbuchen. Geschieht dies nicht, verweigert das Galaxy Gate beim nächsten Eintrittsversuch den Durchgang, da sich der Betroffene offiziell noch im Gebäude befindet.

