Dahua Unternehmen verzeichnet Wachstum

Dahua hat in der ersten Jahreshälfte seinen Umsatz und sein Ergebnis erheblich gesteigert.

Gegenüber dem Vorjahr kletterte der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um über 50 Prozent auf etwa 1,11 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis wurde um über 94 Prozent auf rund 163,6 Millionen US-Dollar gesteigert. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 36 Prozent. Das Betriebsvermögen ist im gleichen Zeitraum um 10,62 Prozent angewachsen, was hauptsächlich auf die steigenden Profite zurückzuführen ist. Dahua investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung im Bereich der Videoüberwachung. Gleichzeitig bobachtet das Unternehmen Trends und Entwicklungen im Sicherheitssektor und strebt ein beständiges Wachstum im Markt an.

