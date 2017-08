Produktbericht vom 08/16/2017

Vivotek Benutzerfreundlichkeit im VMS erhöht

Vivotek hat die neueste Version seiner Videomanagement-Software Vast 2 veröffentlicht. Aufgebaut auf Basis der leistungsstarken Software Vast, bietet Vast 2 jetzt eine völlig neue intuitive Benutzeroberfläche und eine erweiterte Auswahl an kundenorientierten Funktionen.

Vast 2 verfügt über eine automatische Rückkopplung bei Problemen. (Bild: Vivotek)

Die Nutzung des Installations-Assistenten zur automatischen Einrichtung von Vast 2 macht die Installation von Videoüberwachungssystemen einfach. Der Nutzer kann das Layout durch Ziehen einer Ecke des Objekts mit der Maus anpassen, eine Funktion, die auch bei der Entzerrung von Bildern von Vivotek Fischaugen-Kameras funktioniert. Durch die Beweissicherungs-Funktion ist es jetzt noch einfacher, verschiedenste Aufzeichnungen zu verwalten und die Speicherzeit aufgenommener Videosequenzen manuell zu verlängern.

Vast 2 bietet zwei Arten der Suchen: Die Suche in der Miniaturansicht und die Smart Search-Funktion. Beide Suchen helfen dem Sicherheitspersonal, schnell die Sequenzen verdächtiger Vorgänge herauszufiltern. Mit Smart Search kann der Nutzer spezielle Bereiche von Interesse auswählen und das System bietet ihm dann eine Auswahl an Miniaturansichten von Szenen, in denen in der ausgewählten Region Bewegung erkannt wurde.

Vast 2 kann mittels Lizenzen um weitere fortschrittliche Funktionen erweitert werden. Die Ausfallsicherung ist ein System welches Videodaten bei einem Systemausfall, einem Netzwerkfehler oder anderen Störungen an zweite Speicherorte überträgt und so dafür sorgt, dass die Videoaufnahme nie unterbrochen wird. Im Transportwesen kann Vast 2 den Standort von Fahrzeugen mit GPS-Empfängern in Echtzeit nachverfolgen und anzeigen und Videoaufnahmen mit aufgezeichneten Routen verknüpfen.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis