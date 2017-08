Produktbericht vom 08/17/2017

Salto Robuster, elektronischer Langschildbeschlag

Der neue elektronische Langschildbeschlag XS4 One von Salto kombiniert bewährte Robustheit, neueste Technologien sowie elegantes Design und eignet sich damit für ein großes Anwendungsspektrum.

Vielseitigkeit ist eines der hervorstechendsten Merkmale der Zutrittslösungen von Salto. (Bild: Salto Systems)

Dank des intelligenten Produktdesigns bietet der XS4 One mehr Leistung auf weniger Platz. Er ist mit einem schnelleren Prozessor und größerem internen Speicher ausgestattet, wodurch sich die Schreib-/Lesezeiten für den Datenaustausch zwischen Identmedium und Beschlag deutlich verringern. Wie bei Salto Standard sind die Daten und die Datenkommunikation verschlüsselt, um die Sicherheit innerhalb des Zutrittskontrollsystems zu gewährleisten. Für ein Maximum an Flexibilität verwendet der XS4 One für die Datenübertragung modernste Protokolle, wie Mifare Desfire EV1, BLE (Bluetooth Low Energy) und NFC (Near Field Communications). Daher können sowohl kontaktlose Karten und Schlüsselanhänger als auch Smartphones mit mobilen Schlüsseln für die Türöffnung genutzt werden. Damit avanciert der elektronische Beschlag zum idealen Ersatz von teuren und unsicheren mechanischen Schließsystemen.

Parallel zur Elektronik hat Salto auch die Mechanik entscheidend aufgewertet. Am auffälligsten ist der größere Drückerwinkel von Drückerwinkel 45 Grad, der die Kompatibilität mit Einsteckschlössern und Türstandards erweitert. Darüber hinaus bleibt Salto seiner Linie treu, nur hochqualitative Materialien und so wenig wie möglich Bauteile einzusetzen, was der Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Produkte zu Gute kommt. Dank der robusten Konstruktion eignet sich der Langschildbeschlag somit nicht nur für Standardtüren sondern auch für Zugänge mit hoher Benutzungsintensität.

