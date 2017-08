Produktbericht vom 08/14/2017

Sorex Flex-Zylinder entriegelt Tür per Fingerabdruck

Der neue Sorex Flex Fingerprintzylinder entriegelt verlässlich verschlossene Türen, aber nur für den, der auch hinein darf. Hierzu speichert er bis zu 999 Fingerabdrücke. Alternativ erkennt der Zylinder auch bis zu zehn Funkfernbedienungen. Sein Einbau dauert nur wenige Minuten.

Der neue Sorex Flex Fingerprintzylinder erkennt bis zu 999 Fingerabdrücke. (Bild: Sorex)

Der batteriebetriebene Zylinder mit Drehknauf ersetzt den üblichen Tür-Zylinder und dessen Schlüssel. Das hat wichtige Vorteilen: Der Drehknauf ist handlicher und robuster, selbst Kinder können ihn leicht bedienen. Und wer ein Gebäude oder einen geschützten Bereich betreten möchte, autorisiert sich einfach mit seinem Finger.

Um eine Tür zu öffnen, muss lediglich ein vorher eingelesener Finger auf dem Fingerprint-Sensor des Sorex Flex Fingerprintzylinders platziert werden. Ist das Linienmuster des Fingers bekannt, schiebt der Zylinder einen Stift in seine Schließmechanik, die nun bedient werden kann. So lassen sich Türen einfach und trotzdem sicher öffnen und verschließen.

Wer die Hände voll hat oder nur sporadisch einen geschützten Bereich betreten muss, kann den Fingerprintzylinder alternativ mit einer Funkfernbedienung aktivieren. So sind auch Heizungsanlagen, Maschinenräume von Aufzügen oder Server-Räume gesichert und trotzdem erhalten Dienstleistern und Servicekräfte bei Bedarf verlässlich Zutritt.

Der Fingerprintzylinder erfüllt die Schutzklasse IP44 und ist damit für Installationen im Außenbereich geeignet. Er wird in wenigen Minuten einfach statt des üblichen Schließzylinders mit Schlüssel in die Tür eingebaut. Damit er leichte Zimmertüren wie robuste Außen- und Schutztüren sichern kann, lässt sich der Sorex Zylinder in Fünf-Millimeter-Schritten von 70 bis zu einer maximalen Gesamtlänge von 110 Millimetern anpassen.

Drehknauf und Beschlag des Sorex Flex Fingerprintzylinders werden aus Edelstahl gefertigt, das Innenleben besteht aus besonders widerstandsfähigem Spezialstahl. Die eingebaute Elektromechanik bezieht ihre Energie aus drei 1,5 Volt Batterien der Größe AAA, ihre Lebensdauer beträgt etwa ein Jahr. Die Batterien gehören zum Lieferumfang, ebenso zwei Kurzanleitungen für Einbau und Nutzung.

Einsatzfelder des Fingerprintzylinders sind neben dem Eigenheim oder Pensionen/Ferienhäuser auch Mehrfamilienhäuser, Serverräume, Maschinenräume, Sicherheits- und Schutzbereiche.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis