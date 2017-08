News vom 08/23/2017

Ei Electronics Gefahren durch Kohlenmonoxid vermeiden

Ei Electronics bietet neue Termine für die Seminare zur „TÜV-geprüften Fachkraft für Kohlenmonoxid in Wohnräumen und Freizeitfahrzeugen“ im 4. Quartal an. Das Unternehmen reagiert damit auf die steigende Sensibilisierung der Öffentlichkeit gegenüber Kohlenmonoxid-Gefahren in privaten Wohnbereichen.

Ei Electronics hat bislang knapp 300 TÜV-geprüfte Fachkräfte für Kohlenmonoxid ausgebildet. (Bild: Ei Electronics)

Das halbtätige Seminar vermittelt praxisnahe Kenntnisse zu Kohlenmonoxid, den geltenden Produkt- und Anwendungsnormen DIN EN 50291 und DIN EN 50292 sowie zur Funktion von Kohlenmonoxidwarnmeldern. Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer ein TÜV Rheinland-Zertifikat. Die Anmeldung und weitere Informationen sind unter der Homepage von Ei Electronics aufrufbar. Bislang haben fast 300 Teilnehmer erfolgreich an der Schulung teilgenommen.

Kohlenmonoxid wird vom Menschen nicht wahrgenommen und kann durch Decken und Wände diffundieren. Zuverlässigen Schutz bieten Kohlenmonoxidwarnmelder, die bereits frühzeitig vor dem Atemgift warnen. Da ihre Verwendung gesetzlich nicht geregelt ist, kommt es bei Produktauswahl, Installation und Wartung vor allem auf das Wissen des Fachpersonals an.

Termine gibt es in Düsseldorf am 27. September und 13. Dezember, in München am 11. Oktober, in Erlangen am 25. Oktober und in Sindelfingen am 8. November.

