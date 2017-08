News vom 08/18/2017

Heyden-Securit Wenn Höchstleistung gefragt ist

Bei Großveranstaltungen stehen Drucksysteme von Heyden-Securit hoch im Kurs. Vor kurzem statte der Spezialist das Internationale Deutsche Turnfest 2017 mit über 20.000 Akkreditierungen aus.

Das Internationale Deutsche Turnfest, das Anfang Juni in Berlin ausgetragen wurde ist die größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt und damit ein Fest der Superlative. Mit rund 80.000 Teilnehmern bot das Turnfest, das bereits 2005 in Berlin stattfand, wieder erstklassige Unterhaltung, Shows und viele Sportevents.

Damit das gigantische Wettkampf- und Breitensportfest reibungslos ablaufen konnte, wendeten sich die Veranstalter für den Bereich Zugangskontrolle an die Rheiner Plastikkartenspezialisten der Firma Heyden-Securit. Das Unternehmen produzierte zunächst mehr als 20.000 Akkreditierungen in unterschiedlichen Designs. Um dieses Masse zu bewältigen, musste auch der Druck reibungslos funktionieren, was dem Spezialisten auch problemlos gelang und großes Lob aller Beteiligten einbrachte.

Direkt am Ort des Geschehens wurden die Karten mit der mitgelieferten Kartendrucksoftware „Cardexchange Producer Professional“ auf einen XXL2 Kartendrucker personalisiert bedruckt. Auch der Datenimport sämtlicher Teilnehmerlisten erfolgte problemlos aus Microsoft Excel, was den Vorgang enorm vereinfachte. Damit der Druck der Akkreditierungen nicht ins Stocken geraten kann, stellte das Unternehmen einen weiteren Drucker als Backup-Gerät zur Verfügung.

