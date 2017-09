Fachartikel aus PROTECTOR 9/2017, S. 24 bis 25

Einheitliche Schließanlage Umrüstung XXL

Für Immobilienunternehmen ist die Sicherheit ihrer Mieter und Gebäude ein wichtiges Anliegen. Damit kommt den Schließanlagen eine besondere Bedeutung zu. Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat in Kooperation mit Insitech, einem Unternehmen der Nüßing-Gruppe, diverse Schließanlagen ausgetauscht und durch eine einheitliche Anlage ersetzt.

Vonovia besitzt aktuell rund 355.000 Wohnungen in vielen Großstädten und allen Regionen Deutschlands. (Bild: Vonovia)

Die Vonovia SE ist ein bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen und besitzt aktuell rund 355.000 Wohnungen in allen Regionen in Deutschlands. Kundenorientierte Serviceleistungen rund um die Wohnung gehören ebenfalls zum Angebot des Unternehmens. Mit der Vielzahl an Gebäude waren auch Schließanlagen verschiedener Anbieter im Einsatz, was besonders die Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten aufwendig machte. Daher entschloss sich das Unternehmen, auf eine einheitliche Schließanlage des Herstellers Dormakaba umzustellen und Insitech mit den dazugehörigen Dienstleistungen zu beauftragen. „Wir haben uns zum Austausch entschieden, um die Schließanlage an die modernen Sicherheitsstandards anzupassen und die persönliche Sicherheit der Mieter zu erhöhen“, erklärt Vonovia. Ebenso werde die Servicequalität gesteigert, da Reparatur- und Wartungsaufgaben wesentlich schneller durchgeführt werden könnten. Mit dem System der Insitech aus Verl, das modernste Standards der Technik vereint und den hohen Sicherheitsanforderungen standhält, ist Vonovia bestens gerüstet. Jedes Haus hat eine eigene Schließung. Dem Mieter ist es möglich, weitere Schlüssel eigenständig nachfertigen zu lassen beziehungsweise komfortabel über einen Online-Bestellassistenten von Insitech zu beziehen. Lange Wartezeiten und hohe Kosten werden so vermieden. „Mit Insitech haben wir einen kompetenten Partner für die Planung und Umrüstung der Anlage an unserer Seite“, betont Vonovia.

Austausch von 22.000 Profilzylindern

Bei der Schließanlage fiel die Wahl auf das System Gege AP 2000 von Dormakaba. Die Realisierung des Initial-Projektes – der Austausch von etwa 22.000 Profilzylindern in Hauseingangstüren – setzte ein detailliertes Konzept, gute Planung und sorgfältige Vorbereitungen voraus. Vom ersten Aufmaß der Insitech-Techniker bis zum Einbau der neuen Schließzylinder dauerte es meist nur einige Tage. Zur schnelleren Abwicklung der Bestell- und Liefervorgänge wurden zwischen Dormakaba und Insitech Schnittstellen programmiert und eingerichtet. Um Vonovia jederzeit über den Stand des Projektes zu informieren, erstellte Insitech diverse Tools, unter anderem wurde ein Webportal eingerichtet. So konnten die Mitarbeiter von Vonovia tagesaktuell und objektbezogen den aktuellen Status des Projekts nachvollziehen. Die Techniker wurden aus Verl von einem eigens dafür installierten Projektteam gesteuert. Dieses Team übernahm die vollständige Planung, von der Berechnung der effizientesten Routen bis hin zur optimalen Bestückung der Fahrzeuge mit den korrekten Zylindern und Schlüsseln für die nächsten Tage und Einsatzgebiete. Zusätzlich hat Insitech auch die Verteilung der Schlüssel an die Mieter übernommen. Auch dies setzte eine exakte Planung und Vorbereitung voraus, denn allein im ersten Projekt mussten etwa 150.000 Mieter die zu ihrem Gebäude passenden Schlüssel erhalten. Die Mieter wurden vor und während der Umrüstung umfassend informiert, zudem wurde eine Hotline eingerichtet: „All diese Maßnahmen konnten wir mit Hilfe einer schon vorhandenen, sehr starken IT-Infrastruktur umsetzen, die wir auch für die zentrale Vernetzung der 15 Standorte der Nüßing-Gruppe mit circa 430 Mitarbeitern sowie für die Realisierung von komplexen Zutrittssystemen benötigen. Schnittstellen und Tools, die noch nicht vorhanden waren, wurden programmiert und implementiert, so dass alle Anforderungen seitens Vonovia abgedeckt werden konnten“, so Zoran Dodic, Prokurist und Leiter der Insitech.

Qualitätsanforderungen erfüllt

Nach erfolgreichem Projektstart folgten weitere Beauftragungen durch Vonovia. Unter anderem wurden bundesweit rund 8.000 Zugänge zu Heizungsräumen und Kellern mit den neuen Schließzylindern ausgestattet. Inzwischen wurden deutschlandweit über 130.000 Zylinder geliefert und eingebaut, zudem wurden für die Mieter mittlerweile über eine Million Schlüssel angefertigt und ausgegeben. Vonovia ist mit der Durchführung der Projekte sehr zufrieden. „Durch die zuverlässigen und schnellen Zylinderlieferungen des Werks in Österreich sowie die gute Projektierung konnten wir die Umrüstung der bisherigen Projekte immer innerhalb der vorgegebenen Zeit abschließen. Alle Beteiligten waren sehr engagiert. Die neue Schließanlage funktioniert einwandfrei und entspricht Vonovias Qualitätsanforderungen.“ Die Schließanlage wird kontinuierlich erweitert und ausgebaut.

