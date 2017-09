Fachartikel aus PROTECTOR 9/2017, S. 43

Raum-in-Raum-Rechenzentrum Sicher wie ein Tresor

Ist das Management komplexer IT-Prozesse die Kernkompetenz eines Unternehmens, wird die Sicherheit und Hochverfügbarkeit der eigenen IT-Infrastruktur eine unabdingbare Voraussetzung. Steigt dann der Erfolg des Unternehmens, wächst das Datenvolumen - und mit ihm die Security-Anforderungen.

Elementare Voraussetzung für das neue Raum-in-Raum-Rechenzentrum: Es sollte so sicher wie ein Tresor sein. (Bild: Data Center Group)

So geschehen bei der QITS GmbH aus Ratingen. Um die branchenspezifischen Geschäftsprozesse seiner Kunden auch weiterhin begleiten zu können, beauftragte das Unternehmen die ProRZ, ein neues Rechenzentrum zu konzipieren. Eine elementare Voraussetzung dabei war, dass es so sicher wie ein Tresor sein sollte. ProRZ, ein Unternehmen des Generalunternehmens Data Center Group aus Wallmenroth, realisierte dann innerhalb von nur vier Monaten ein vollständiges Hochverfügbarkeitsrechenzentrum mit mehreren Technik-Design- Modulen und einem ECB-S-zertifizierten Hochsicherheitsraum als Indoor-Lösung.

Spezielle Sonderanforderungen

QITS ist ein mittelständisches IT-Service- und Systemhaus. Das Unternehmen ist als Teil der weltweit agierenden ADCO-Gruppe seit zwei Jahrzehnten auf die Übernahme geschäftskritischer Anwendungen, Business Process Outsourcing, Private Cloud Service sowie auf die sichere Verarbeitung von hochsensiblen Massendaten spezialisiert. Am Standort Ratingen verfügt QITS über eine große technologische Bandbreite mit Schwerpunkt auf sicherer Datenverarbeitung, intelligenter Dokumentenanwendungen, IT-Logistik per Datendrehscheibe sowie Digitaldruck. Pro Jahr werden über 150 Millionen individualisierte Dokumentenseiten für Geschäftspartner verarbeitet. Unterstützt durch kundenspezifische IT-Prozesse mit skalierbaren Leistungen und definierten Schnittstellen zum Anwender. „Für uns war es entscheidend, dass spezielle Sonderanforderungen in Ausstattung und Design sowie technische Besonderheiten realisiert werden konnten, um den ‘QITS DatasSafe‘ als einen integralen Bestandteil unseres Markenkerns einzubinden“, sagt Kai Wenzke, Head of Department Data Center bei QITS. Ausschlaggebend für die Kooperation waren für ihn daher die langjährige Praxiserfahrung in der IT und Bauphysik von ProRZ.

Lösung für Tresorsicherheit

Den ersten Schritt der Umsetzung bildete ein Audit, das ein anderes Unternehmen der Data Center Group durchgeführt hatte, Securisk. Es zeigte die wesentlichen Vorteile eines neuen Rechenzentrums: verbesserte Raumausnutzung, mehr Speicherverfügbarkeit, höhere Kapazität sowie verbesserte Energieeffizienz und damit einhergehende Kostensenkungen durch den niedrigeren Stromverbrauch. Auf Basis des Audits entschloss sich QITS das neue Rechenzentrum mit der ProRZ zu planen und zu realisieren. Im Herbst 2015 begann man mit der Projektierung und realisierte innerhalb von vier Monaten ein komplettes, hochverfügbares Datacenter. Die Gesamtfläche inklusive eines integrierten Konferenzbereichs für Präsentationen und Schulungen beträgt 350 Quadratmeter Kernstück ist mit 70 Quadratmetern jedoch der IT-Sicherheitsraum.

Die Indoor- Lösung ist als modulares, hochverfügbares Raum-in-Raum-System ECB•S-zertifiziert nach DIN 1047-2. Für zusätzliche Sicherheit werden die Technikflächen, der Serverraum sowie der Hallenbereich überwacht und durch Zutrittskontrollen geschützt. Letztere authentifizieren Berechtigte mittels neuster Handflächenerkennungstechnologie und Code-Eingabe. Zudem ist der Technikbereich unterteilt in drei getrennte Brandabschnitte mit eigenen Zugangstüren, in denen sich die USV-Anlage A und B sowie der Niederspannungshauptverteiler befinden. Der Serverraum wird mittels Kühleinheiten durch EC-Ventilatorentechnik gekühlt. Zusätzlich wird die IT indirekt dynamisch von außen gekühlt. Für den Brandfall sind flächendeckend eine Löschanlange sowie Rauchansaugsysteme installiert. „Das Zusammenspiel der Unternehmen der Data Center Group hat sich für uns als vorteilhaft erwiesen. Die Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern war sehr gut und das Projektergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Kai Wenzke. Nach seinen Angaben konnten durch die Dienstleistungen aus einer Hand alle Fachkompetenzen unkompliziert gebündelt werden. Die Folge waren kurze Abstimmungswege und eine ganzheitliche und kompetente Realisierung sowie der sichere Betrieb des Rechenzentrums im Sinne der QITS.

