Produktbericht vom 08/30/2017

Videor/ Eneo WLAN-Interface für mehr Installationskomfort

Die beiden neuen Eneo Netzwerkkameras IPB-73M2812MWA und IPD-73M2812MWA sind mit einem WLAN-Interface und einer Push-Focus-Funktion für die schnelle und einfache Erstkonfiguration ausgestattet. Damit bieten sie Facherrichtern im Vergleich zu herkömmlichen Modellen mehr Installationskomfort.

Defog korrigiert wetterbedingte Bildbeeinträchtigungen, etwa durch Nebel, Smog oder Niesel. (Bild: Videor E. Hartig)

Beide Kameras verfügen über integrierte IR-Beleuchtung in Form von vier (IPB-73M2812MWA) und zwei High-Power-LEDs (IPD-73M2812MWA), deren Beleuchtungsstärke sich dank Smart IR-Technologie automatisch an die Lichtverhältnisse in der Umgebung anpasst. Hinzu kommen zahlreiche Funktionen für die Videobildoptimierung und Videoanalyse. Vertical View optimiert automatisch hochformatige Videoaufnahmen, etwa im Rahmen der Überwachung von Treppenhäusern oder Korridoren, wobei die Kamera um 90 oder 270 Grad um die eigene Achse gedreht wird.

Unerwünschte optische Effekte wie konvex wirkende Videobilder werden durch die Objektiventzerrungsfunktion LDC („Lens Distortion Correction“) wieder geradegezogen. Mit Bewegungserkennung, Manipulationsschutz, virtuellem Stolperdraht mit Zählfunktion und Richtungserkennung sowie Bereichsüberwachung haben die beiden Kameras darüber hinaus auch grundlegende Videoanalysefunktionen an Bord.

Beide Kameras unterstützen Onvif (Version 2.4 Profile S) und Onvif-Mapping. Dadurch können beliebige Ereignisse (beispielsweise Manipulationsalarme) als Onvif-Bewegungsalarm definiert werden, so dass diese Ereignisse auch von Videomanagement-Software oder Netzwerkvideorekordern verarbeitet werden, die nur Onvif-Bewegungsalarme unterstützen.

