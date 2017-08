News vom 08/24/2017

Kentix Partnertag Branchentrends auf der Spur

Die Kentix GmbH, Hersteller IT-vernetzbarer Smart Building Security Produkte für professionelle Anwender, lädt ihre Partner zum diesjährigen „Trendschnüffler-Tag“ ein.

(Bild: Kentix GmbH)

Das Event findet am Donnerstag, 14.09.2017, im Klosterhotel Marienhöh inLangweiler statt, ganz in der Nähe des Firmensitzes von Kentix in Idar-Oberstein. Teilnehmern wird an diesem Tag ein Mix aus Zukunftstrends, Fachwissen und Networking rund um die Chancen und Wachstumstrends IoT-basierter Sicherheitstechnik geboten.

Getreu dem Motto „Every Business is IT Business“ stellt das Unternehmen Chancen und Wachstumspotentiale durch das Internet of Things für die Physical Security Branche dar. Der Nachmittag bietet kurzweilige Vorträge im Bereich Smart Building Security sowie die Chance, das Kentix-Team und die Distributionspartner persönlich kennenzulernen.

Auch das Entertainment-Programm, dem der „Trendschnüfflertag“ seinen Namen verdankt, wird nicht zu kurz kommen. So können die Teilnehmer beispielsweise bei einem Weinsensorik-Seminar ihre Weinkenntnisse unter Beweis stellen. Auch die Bar „Gin der Hannes“ wird am Abend für eine gemütliche Atmosphäre zum Networking sorgen. Mehr Informationen sowie die Anmeldung zu der Veranstaltung für Kentix-Partner finden Interessierte auf der Homepage des Unternehmens.

