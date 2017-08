News vom 08/28/2017

Sicurezza 2017 Messe in Mailand entwickelt sich dynamisch

Vom 15. bis 17. November 2017 findet in Mailand die Sicherheitsmesse Sicurezza statt. Die Messe rund um Einbruchmeldesysteme, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle unterstreicht den Wachstum in der Branche in Italien.

Auf der Sicurezza finden Vertreter von Industrie und Behörden Lösungen für nahezu jeden Einsatzzweck. (Bild: Fiera Milano S.p.A.)

In Italien ist die Sicherheitsbranche auf Wachstumskurs: Einbruchmeldesysteme verzeichnen einen Zuwachs von 7,3 Prozent und der Absatz von Video-überwachungssystemen ist um zehn Prozent gestiegen. Die öffentliche Verwaltung, der Dienstleistungssektor sowie der Einzelhandel sind Hauptabnehmer von Sicherheitsprodukten, während die Baubranche in den letzen Jahren den Absatz von Lösungen und Produkten rund um den Brandschutz gestärkt hat.

Neben italienischen Firmen nehmen auch zunehmend mehr internationale Anbieter von Sicherheitsprodukten an der Messe teil. Ausländische Firmen nutzen 50 Prozent mehr Ausstellungsfläche gegenüber dem letzen Mal. Die Hauptabnehmer von Sicherheitslösungen stammen aus Nordafrika, Osteuropa, Russland dem Nahen Osten und dem Baltikum.

Die Messe will die Zusammenarbeit von Systemintegratoren, Errichtern und Herstellern fördern und die Beteiligten stärker in Dialog treten lassen. Unternehmen stellen die Produkte zunehmend nicht nur her, sondern müssen auch Expertise, Wartung und Service gegenüber den Errichtern und dem Endkunden bieten.

