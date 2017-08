News vom 08/28/2017

Messe Frankfurt Intersec Forum 2018 auf vier Tage verlängert

Die Messe Frankfurt weitet das dritte Intersec Forum im kommenden Jahr zur Light + Building von bisher zwei auf vier Tage aus. Besucher der Konferenz erwartet vom 19. bis 22. März 2018 mitten im Messegeschehen ein noch umfangreicheres Programm zu den Zukunftsthemen der vernetzten Sicherheitstechnik.

Die Verlängerung der Konferenz von bisher zwei auf vier Tage ergebe sich aus der Ausdehnung der Konferenz auf weitere relevante Themen und auf Redner aus dem Ausland, erklärt die Messe. Neu sei außerdem, dass die seit 2016 zeitgleich mit den Leitmessen Light + Building und ISH veranstaltete Konferenz zur kommenden Light + Building 2018 vom 19. bis 22. März 2018 im direkten Umfeld des Aussteller- und Messeangebots „Sicherheitstechnik“ in Halle 9.1 der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik stattfinden wird.

„Wir freuen uns sehr, das Angebot zur Sicherheitstechnik weiter ausbauen zu können. Erstmals bietet das Intersec Forum seinen Teilnehmern auch Redner, Inhalte und Kontakte aus dem Ausland“, sagt Iris Jeglitza-Moshage, Geschäftsleiterin der Messe Frankfurt.

Alles zur Vernetzung

Das Konferenzprogramm umfasst alle aktuellen Aspekte der Vernetzung sicherheitstechnischer Anlagen im modernen Gebäude unter den fünf Hauptthemen: Branchendialog Planer & Errichter; Branchendialog Betreiber, Facility Manager & Hersteller; Brandmeldetechnik & Brandschutz; Zutrittskontrolle & Überwachungstechnik; IT- & Cybersicherheit. Erste Redner aus dem Inland, aus den europäischen und asiatischen Wachstumsregionen sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten sind bereits angefragt.

Darüber hinaus plant das Intersec Forum auch wieder Impulsbeiträge von Rednern aus Politik, Branche und Forschung. Die Vorträge werden in deutscher und englischer Sprache gehalten. Kooperationspartner ist der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI): „Die digitale Transformation kann nur mit sicherer Informations- und Kommunikationstechnologie gelingen. Identitäten, Kommunikation und Datenschutz müssen in der vernetzten Arbeits- und Lebenswelt vertrauenswürdig sein. Den damit verbundenen Herausforderungen kann man nur mit branchenübergreifenden Antworten begegnen. Das Intersec Forum ist hierfür eine wichtige Plattform und eine hervorragende Ergänzung des Angebots der Light + Building“, erklärt Dr. Klaus Mittelbach, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung.

Mitten im Messegeschehen

Erstmals präsentiert die Light + Building dieses Angebot gebündelt in Halle 9.1. Die Sonderschau bildet mit ihren praktischen Anwendungsszenarien die Brücke zum Intersec Forum und seinen zukunftsweisenden Inhalten. „Wir haben das Intersec Forum in dieservKonstellation direkt in Halle 9.1 platziert: Damit wird das komplette Sicherheitstechnik-Angebot für die Messegäste wie auch für die Konferenzteilnehmer kompakt angeboten“, erklärt Iris Jeglitza-Moshage.

Das Intersec Forum belegt die Messetage Montag bis Donnerstag. Die Teilnahme an der Konferenz ist im Preis des Besuchertickets der Light + Building inbegriffen. Die Teilnehmer-Registrierung findet vor Ort in Halle 9.1 statt.

