QNAP Deutschlandweite Workshop-Roadshow im Oktober geplant

QNAP Systems unterstützt im Oktober Partner, IT-Administratoren und Reseller national mit einer Roadshow durch fünf deutsche Städte. Gemeinsam mit Western Digital, Storagecraft und Abus macht QNAP auf seiner Workshop-Tour 2017 Halt in München, Frankfurt und Stuttgart sowie Düsseldorf und Berlin.

Auf die Vorort-Unterstützung seiner Kudnen legt QNAP großen Wert. (Bild: QNAP)

Thematisch drehen sich die Veranstaltungen um Backup, Virtualisierung und Surveillance. Interessante Präsentationen, spannende Workshops und Live-Demos zu neuer Hard- und Software geben unterschiedliche Einblicke in die Möglichkeiten von QNAP NAS. Neben Hardware-Neuheiten aus dem QNAP-Produktportfolio stehen die Themen Backup, Virtualisierung und Surveillance auf der Agenda der Veranstaltung. QNAP setzt konkrete Software-Schwerpunkte mit der Virtualization Station und der Surveillance Station.

In abwechslungsreichen Präsentationen, Workshops und Hands-on-Demos bekommen Veranstaltungs-Teilnehmer Einblicke in unterschiedliche Bereiche. Zudem stehen geschulte Mitarbeiter aus dem QNAP-Support sowie Ansprechpartner der kooperierenden Unternehmen für Fragen zur Verfügung. Detaillierte Praxisbeispiele mit konkreten Lösungen runden die Veranstaltung ab.

Die Veranstaltungen finden im Oktober am 10. in München, am 12. in Frankfurt am Main, am 16. in Stuttgart, am 18. in Düsseldorf und am 20. in Berlin statt. Weitere Informationen können auf der Homepage des Unternehmens eingesehen werden.

