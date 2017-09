Produktbericht vom 09/05/2017

Hanwha Techwin Kameras erkennt Ereignisse und Verkehrsdaten

Die neue Anwendung zur Ereigniserkennung und Verkehrsdatenerfassung (AID=Automatic Incident Detection and Traffic Data Collection) von Sprinx Technologies kann jetzt auf allen Hanwha Techwin X H.265-Kameras ausgeführt werden.

AID-Lösungen eignen sich zur Verkehrsüberwachung. (Bild: Hanwha Techwin)

AID-Lösungen nutzen eine intelligente Bildverarbeitung, um die Bediener schnell über Verkehrsereignisse und Warteschlangen zu informieren. Gleichzeitig ermöglichen sie die Aufzeichnung statistischer Daten, wie zum Beispiel Fahrzeugklassifizierung, Zählung und Verkehrsfluss. Eine Quelle-Ziel-Matrix (OD) illustriert die Verkehrsbedingungen an stark befahrenen Kreuzungen und Kreisverkehren in Innenstädten mit gleichzeitiger Überwachung der verschiedenen Fahrspuren. Außerdem erkennt diese Funktion Falschfahrer und Rauch in Tunneln.

Dank der komplett neuen Architektur des Chipsatzes der Wisenet X-Kameras ist ihre Videoverarbeitung zweimal schneller als von HD-Kameras erwartet. Zusätzlich verfügen sie über dreimal mehr Speicherkapazität für die erweiterte geräteinterne Video- und Audioanalytik.

Die Wisenet X-Serie nutzt vier Bilder für eine natürlichere Darstellung ohne Bewegungsunschärfe. Mit ihrer Objektivtechnologie können Szenen selbst unter Schwachlichtbedingungen ohne zusätzliches IR-Licht in Farbe erfasst werden. Die Modelle XNB-8000 und XNB-6000 sind für eine akkurate Stabilisierung bei Wind und Erschütterungen zusätzlich mit Gyro-Sensoren ausgestattet.

