Produktbericht vom 09/04/2017

Foxtag App für die Verwaltung und Wartung von Rauchmeldern

Die Wartungs-App Foxtag erleichtert die Verwaltung und Wartung von Rauchmeldern. Für kleine Betriebe bietet Foxtag die mobile Wartungs-Dokumentation für 25 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung an.

Die Foxtag App. (Bild: Foxtag)

Die Dokumentation für Wartung und Neu-Installation von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 geht mit der Foxtag App so genau, wie ein qualitätsorientierter Fachbetrieb es fordert und so schnell, dass auch Wartungen von Wohnanlagen zu wettbewerbsfähigen Kosten angeboten werden können. Automatisierte Berichterstellung, optimierte Abläufe für Planung und Auftragsübermittlung, schnelle digitale Dokumentation mit Mieter-Unterschriften: Foxtag verspricht über 50 Prozent Zeitersparnis und professionellere Protokolle für mehr Sicherheit.

Geschätzte 100 Millionen Rauchwarnmelder, deren Wartung häufig in der Hand großer Facility Management Firmen liegt, sind in deutschen Wohnungen und Häusern verbaut. Seit dem 1. Juli sind nun in allen 16 Bundesländern Rauchmelder gesetzlich Pflicht für Neu- und Umbauten – eine richtige und wichtige Verordnung. Die professionelle Wartung dieser Systeme ist für ihre Funktionstüchtigkeit unerlässlich.

Mit Foxtag lassen sich Wartungen per Klick dokumentieren und mit digitaler Unterschrift bestätigen. Außerdem informiert die App über alle fälligen Prüftermine und erzeugt automatisierte Berichte über Wartungen und Neu-Installationen. Der Wartungsstatus der betreuten Wohnobjekte wird nach dem Ampelprinzip angezeigt und lässt sich auf einen Blick erkennen. Fällige Prüfungen können so direkt eingeplant, einem oder mehreren Mitarbeitern zugewiesen und direkt aufs Smartphone oder Tablet übertragen werden.

