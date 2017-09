News vom 09/08/2017

Pfannenberg Vertriebsniederlassung in Österreich eröffnet

Der Elektrotechnikspezialist Pfannenberg hat Mitte des Jahres eine neue Vertriebsniederlassung in Ottnang am Hausruck in Österreich eröffnet.

Markus Zenz. (Bild: Pfannenberg)

Seitdem wird von dort Vertrieb und Service von Schaltschrankklimatisierungs- und Prozesskühlungslösungen sowie von Signalgeräten für den österreichischen Markt vorangetrieben. Durch die zunehmende Marktbekanntheit der Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens wird die direkte Betreuung vor Ort unerlässlich.

„Nur so kann der hohe Grad der Kundennähe gewährleistet werden“, sagt DI (FH) Markus Zenz, Area Sales Manager der Pfannenberg Europe GmbH in Österreich. Schon zuvor hatte Pfannenberg seine Vertriebstätigkeit in Österreich verstärken können, indem der Hamburger Elektrotechnikspezialist mit der M. Schurrer & Co. Ges.m.b.H. einen neuen Vertriebspartner im Geschäftsbereich Signaltechnologie in Österreich gewinnen konnte.

