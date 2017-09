News vom 09/11/2017

Schneider Intercom Intelligente Sprechstellentechnik betrachtet

Am 14. September veranstaltet Schneider Intercom zusammen mit Spie Fleischhauer ein Forum, auf dem aktuelle Lösungen zu Kommunikations- und Sicherheitstechnik vorgestellt werden. Ein Vortrag zu den Phasen des Risikomanagements und eine Live-Vorführung der SaveME App für Smartphones gehören auch dazu.

Aktuelle Anforderungen an Sicherheits- und Kommunikationstechnik ist ebenfalls ein Thema. (Bild: Schneider Intercom)

Kommunikation zum Schutz von Menschen, Gebäuden und anderen Werten — das alles beginnt bereits am Firmen- oder Hauseingang. Mit nur einem Knopfdruck ist man mit seinem Gegenüber verbunden, kann sich durch bi-direktionale Kommunikation auf das Wesentliche verständen und Zutritt gewähren.

Auch in U-Bahnen, Parkhäusern oder weltweit vernetzten Industriekomplexen ist Sicherheitskommunikation in Form von Sprechstellentechnik mit hoher Sprachqualität ein Teil von ganzheitlichen Sicherheitskonzepten. Präsentiert werden auf dem Forum aktuelle Lösungen in der Sicherheits- und Kommunikationstechnik sowie genaue Einblicke in die Phasen des Risikomanagements nach DIN VDE V 0827.

