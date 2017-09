News vom 09/15/2017

Wisag Michael Richter verstärkt das Führungsteam

Zum 1. Oktober 2017 wird Michael Richter, bisher Geschäftsführer der Aerogate München GmbH, zur Wisag Aviation Service Holding GmbH wechseln. Er übernimmt neben Michael C. Wisser die Holding-Geschäftsführung der Sparte Ground Service und ist damit für alle deutschen Stationen zuständig.

Michael Richter (Bild: Wisag)

Richter hat sich in der Luftverkehrsbranche innerhalb von 15 Jahren einen Ruf als erprobte Führungskraft im Passagier-, Fracht- sowie Groundhandling erworben. Seinen umsetzungsorientierten Pragmatismus stellte der 50-jährige gebürtige Rheinländer in verschiedensten verantwortungsvollen Positionen an den Flughäfen Frankfurt, St. Petersburg und München unter Beweis. Der Diplom-Volkswirt und Reserve-Stabsoffizier der Bundeswehr begann seine Karriere in der Aviation-Branche bei der Fraport AG, die er als Vice President Business Development 2012 verließ, um bei der Flughafen München GmbH als Geschäftsführer der Bodendienstleistertöchter zu fungieren.

„Mit Michael Richter konnten wir für die Wisag Aviation insgesamt und für die Sparte Ground Service im Besonderen einen Experten mit umfassenden Erfahrungen und Fähigkeiten gewinnen, der das Geschäft am Boden wie seine Westentasche kennt“, so Holger Follmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wisag Aviation Service. „Michael Richter wird uns gerade in Frankfurt zukunftsweisend unterstützen. Schön, ihn jetzt an Bord zu wissen!“

„Das Familienunternehmen Wisag hat mir mit seiner Innovationskraft, seinem Ehrgeiz wie seinen Werten immer schon imponiert, besonders natürlich auf meinem Gebiet. Ich freue mich auf meine verantwortungsvolle Rolle als Teil dieses Full-Service-Anbieters“, so Richter.

