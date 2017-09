News vom 09/18/2017

Winkhaus Freiräume in der Gebäudeorganisation entdecken

An den Erfolg des letzten Auftritts bei der Sicherheitsmesse APS möchte Winkhaus mit seinem diesjährigen Stand anknüpfen. Vom 26. bis 28. September präsentiert Winkhaus in Paris die Vorteile elektronischer Zutrittsorganisation, die unter anderem die neuen Programmerweiterungen bieten.

Elektronische Zutrittsorganisationssysteme bieten viele Vorteile. (Bild: Winkhaus)

Im Jahr 2015 besuchten mehr als 6.500 Gäste die Stände von rund 141 Ausstellern auf dem Messegelände an der Porte de Versailles. Ähnlich viele Besucher und Fachgespräche erwartet Winkhaus bei der kommenden Teilnahme.

Die Produkte am Winkhaus-Stand bieten dafür reichlich Anlass: So eröffnen die aktuellen Systemerweiterungen der Zutrittsorganisation BlueSmart – wie beispielweise die neue Smartphone App und das Programmiergerät mit WLAN-Modul – neue Freiräume in der Anlagenverwaltung. Auch können die Messegäste am Winkhaus Stand das elektronische Schließsystem Bluecompact erleben, das technikaffine Privathaushalte, kleinere Unternehmen oder Vereine anspricht.

