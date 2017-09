Produktbericht vom 09/14/2017

Rohde & Schwarz Sicherheit in der Cloud vorantreiben

Mit der Produktfamilie „Trustedgate“ stellt Rohde & Schwarz Cybersecurity auf der diesjährigen IT-Sicherheitsmesse „it-sa“ vom 10. bis 12. Oktober in Nürnberg in Halle 10 Stand 208, einen neuen Ansatz für Datensicherheit in der Cloud vor.

Die Sicherheit in der Cloud stellt hohe Anforderungen an Unternehmen. (Bild: Rohde & Schwarz)

Trustedgate erstellt beim Upload einer Datei in die Cloud eine virtualisierte Version des Originals. Das virtuelle Dokument enthält Metainformationen des Originals, wie Key-Wörter, aber auch Zugriffsregeln auf das Dokument – jedoch keine Inhalte. Das Original liegt gleichzeitig verschlüsselt und fragmentiert auf unterschiedlichen, frei wählbaren Speichersystemen ab. Nur Mitarbeiter, die von Trustedgate berechtigt sind, können es herunterladen; erst dann setzt Trustedgate das Dokument wieder aus seinen Einzelteilen zusammen und entschlüsselt es. Für Angreifer oder nicht befugte Personen bleiben die vertraulichen Inhalte unlesbar – selbst bei einem Angriff auf die Cloud.

Mit dem hochsicheren Cloud Access Security Broker (CASB) Trustedgate können Behörden und Unternehmen mit virtualisierten Daten sogar in einer Public Cloud transparent und sicher arbeiten, und gleichzeitig diese datenschutzkonform vor Angriffen von innen oder außen schützen – und zwar ohne dass sie Deutschland verlassen.

Die neue Produktfamilie umfasst „Trustedgate Cloud Encryption“ – das Basissystem, mit dem man Dokumente in der Cloud verschlüsseln kann. „Trustedgate Document Encryption“ ermöglicht die Zusammenarbeit mit Content-Management-Systemen. Die Version „Trustedgate SharepointEncryption“ erlaubt Unternehmen die Verschlüsselung in MS SharePoint sowie die mühelose Einbindung in vorhandene Workflows wie Kollaboration, Team-Working und mehr. Die mehrschichtige, transparente Verschlüsselung ist mit gängigen Cloud-Providern, Fileshare-Systemen und Dateiformaten kompatibel. Die Lösung ist zudem beliebig skalierbar und damit für Secure Collaboration sowohl in kleinen als auch großen Unternehmen geeignet.

