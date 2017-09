News vom 09/18/2017

GDV & Bosch Notrufsysteme für Fahrzeuge nachrüsten

Die GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV DL) präsentiert zusammen mit ihrem Technologie-Partner Bosch Connected Devices and Solutions vom 14. Bis 24. September den Unfallmeldedienst in Halle 8 Stand A03 auf der IAA in Frankfurt. Der Unfallmeldedienst ist in nahezu jedem Fahrzeug nachrüstbar und sorgt so für eine sicherere Zukunft im Straßenverkehr.

Der Stecker selbst wurde von Bosch in Zusammenarbeit mit der GDV DL entwickelt. (Bild: GDV)

Das automatische Notrufsystem UMD besteht aus einem Unfallmeldestecker für den Zigarettenanzünder und einer Unfallmelde-App für das Smartphone. Erkennt der Unfallmeldestecker einen schweren Crash, wird sofort die Notrufzentrale der Autoversicherer alarmiert. Gibt es Verletzte, ist eine Person nicht ansprechbar oder handelt es sich um eine Gefahrensituation, alarmieren die erfahrenen Mitarbeiter der Notrufzentrale sofort die Rettungsleitstelle vor Ort. Aufgrund der GPS-Daten der Unfallmelde-App gelangen die Helfer zielgerichtet an den Unfallort und gewinnen im Notfall wertvolle Zeit. „Sicherheit im Zeitalter der Digitalisierung darf keine Frage des Geldbeutels sein“, so Dr. Jens Bartenwerfer, Geschäftsführer der GDV DL, und erklärt weiter: „Wir bieten mit dem Unfallmeldedienst unabhängig vom Fahrzeugmodell vernetzte Mobilität, die das Autofahren und den Straßenverkehr sicherer macht – ganz im Sinne der IAA.“ Das System wurde bewusst als Nachrüstlösung entwickelt und greift dem europäischen Notrufsystem Ecall vor, das aufgrund einer EU-Verordnung ab 2018 in allen Neufahrzeugen Pflicht sein wird.

Der Stecker nutzt Beschleunigungssensoren und intelligente Algorithmen, um Unfälle und deren Stärke zu erkennen. Die dahinterliegende Infrastruktur stellt die GDV DL, die als Dienstleister der Versicherungsbranche sowohl wichtigen Anteil an deren Digitalisierung hat als auch mit der Notrufzentrale der Autoversicherer über langjährige Kompetenz bei der Notrufbearbeitung verfügt.

