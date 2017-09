News vom 09/19/2017

Kötter Schüler erhalten im Oktober Ausbildungsinfos vor Ort

Unter dem Motto „Jagd auf Talente“ öffnet die Kötter Unternehmensgruppe Anfang Oktober die Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler.

Die Schüler können zahlreiche Ausbildungsberufe kennenlernen. (Bild: Kötter)

Am 6. Oktober 2017 können Schülerinnen und Schüler praxisnah die unterschiedlichen Ausbildungsberufe der deutschlandweit vertretenen Dienstleistungsgruppe erleben. Was sind die Voraussetzungen für eine Ausbildung zur „Fachkraft für Schutz und Sicherheit“? Welche Unterschiede gibt es in den Ausbildungsinhalten des „IT-System-Elektronikers“ und des „Elektronikers für Informations- und Kommunikationstechnik“? Oder was macht die Ausbildung zum „Gebäudereiniger“ besonders?

Antworten auf diese und viele andere Fragen geben Experten sowie aktuelle Auszubildende aus den Sparten Security, Cleaning und Personal Service. Die Veranstaltung findet am 6. Oktober in der Zeit von 14:00 bis ca. 18:00 Uhr auf dem Campus der Kötter Unternehmensgruppe (Wilhelm-Beckmann-Straße 7 in 45307 Essen) statt.

