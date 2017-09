Produktbericht vom 09/19/2017

Ei Electronics Bequemer Zehnerpack für Rauchmelder

Ei Electronics führt eine Sonderedition seiner Zehner-Box Rauchwarnmelder ein, die Verpackungsmüll reduziert und die Entnahme der Geräte für Installateure schneller und bequemer macht.

Die Sammelbox reduziert den Verpackungsmüll. (Bild: Ei Electronics)

Die Sammelverpackung im typischen Landesdesign mit zehn Rauchwarnmeldern, Bedienungsanleitungen und Befestigungsmaterial wird als limitierte Sonderauflage an den regionalen Großhandel ausgeliefert. Nur solange der Vorrat reicht.

Am 31. Dezember läuft in Bayern die Frist zur Nachrüstung von Wohnungen mit Rauchwarnmeldern ab. In Bayern wird mit zahlreichen Nachrüstungen vor allem gegen Ende des Jahres gerechnet. Der Freistaat ist mit etwa sechs Millionen Wohnungen nach Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit dem größten erwarteten Installationsvolumen für Rauchwarnmelder.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Ei Electronics GmbH Franz-Rennefeld-Weg 5

D-40472 Düsseldorf

Telefon: +49 211 98436500

Fax: +49 211 98436528

Web: www.eielectronics.de

Mehr auf Sicherheit.info