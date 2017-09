News vom 09/25/2017

BDSW Warnung vor Abzocke bei unseriösem Bewachungsregister

Der BDSW Bundesverband der Sicherheitswirtschaft hat seine Mitglieder vor der Internetseite zentrales-bewachungsregister.de gewarnt.

Vorsicht ist bei dubiosen Rechnungen geboten. (Bild: Axel Hoffmann/ Pixelio)

Das hinter dieser Internetseite stehende Unternehmen erwecke den Eindruck, dass auf dieser Internetseite das im Rahmen der Bewachungsrechtsreform Anfang des Jahres noch einzuführende Bewacherregister bereits geführt wurde und eine Eintragung kostenpflichtig sei.

Das Unternehmen verschickt offensichtlich Rechnungen an Sicherheits- und andere Unternehmen für die Aufnahme in das auf der Internetseite geführte Register. Der BDSW hat seine Mitglieder aufgefordert, diese Rechnungen nicht zu bezahlen und sich zu vergewissern, dass sie nicht in dem betreffenden Register geführt werden. Ansonsten behält sich der Verband rechtliche Schritte vor.

Der im Impressum der Webseite aufgeführte Vertreter von zentrales-bewachungsregister.de ist in der Vergangenheit bereits durch ähnliche Abzockversuche aufgefallen. Seine Firma D&S Dienstleistungen und Service Dialogmarketing wird schon von der Verbraucherzentrale Berlin bereits in der Liste „erfolgreich abgemahnte Unternehmen“ geführt.

