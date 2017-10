Fachartikel vom 10/17/2017

Flughafenlösung Sicher abheben

Den komplexen Sicherheitsanforderungen steht in der Praxis oft ein ebenso komplexes Sicherheitssystem gegenüber. Dabei kann gerade eine Vereinheitlichung und Integration für mehr Effizienz und Durchblick sorgen.

Ein Flughafen bietet eine Vielfalt an Bereichen, wie Terminals, Parkhäuser, Büros, Frachtabfertigung, Schalterbereich, FFlugzone und Perimeter. (Bild: Dahua)

Obwohl es statistisch erwiesen ist, dass mit dem Flugzeug zu reisen nicht gefährlicher ist als mit dem Bus zu fahren, gibt es doch gute Gründe, warum man dem Flugverkehr in Sachen Sicherheit besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Dies gilt insbesondere in einer Zeit, die von zahlreichen Terrorattacken geplagt wird. Ein großes Schutzziel stellen die verschiedenen Sektionen eines Flughafens dar, welcher als Tor zur Welt und als bedeutender Transportknotenpunkt einer Stadt fungiert. Deshalb stehen Flughäfen seit jeher ganz weit oben auf der Liste der zu schützenden Einrichtungen. Technik ist stets ein wichtiger Aspekt der Sicherung – so etwa mittels der intelligenten Dahua Flughafenlösung.

Probleme beim Management

Alle Flughäfen, ob groß oder klein, haben mit den gleichen Schwierigkeiten beim Aufrechterhalten der Sicherheit zu kämpfen. Zunächst einmal bedarf es eines komplizierten Zusammenspiels der verschiedenen Subsysteme, wie Überwachungssysteme, Alarmanlagen, Zutrittskontrolle, Netzwerk-Verwaltung und Management-Plattform. Und wie allgemein bekannt ist, steigt mit der Anzahl der Akteure die Wahrscheinlichkeit für Fehler. Darüber hinaus umfasst der Flughafen eine Vielfalt an Orten, wie den Terminal- Bereich, Parkhäuser, Büros, Frachtabfertigung, Schalterbereich, Flugzone, Hangars, Perimeter und einiges mehr. Jeder Bereich besitzt sein eigenes vertikales Management. Wegen der Unterschiede in den einzelnen Bereichen und der Fülle an Personen und Gütern, die dort anzutreffen sind, ergeben sich sehr viele riskante Elemente, die es zu kontrollieren gilt. Schließlich ist Präzision und Schnelligkeit nicht alles, wenn es um Flughafensicherheit geht. Sicherheit sollte Effizienz mit sich bringen und nicht umgekehrt. Ein Beispiel: Im April 2017 flog eine Drohne in den Chengdu Airport, was zu einer 80-minütigen Schließung führte. Der entstandene Schaden wird auf mindestens zehn Millionen Dollar geschätzt, dazu kommen weitere Beeinträchtigungen im Betrieb.

Spezielle Flughafenlösung

Um mit den genannten Schwierigkeiten umzugehen, hat Dahua eine spezielle Flughafenlösung entwickelt, die unter einer einheitlichen Plattform die multifunktionale HD-Überwachung mit einer Deep-Learning-Architektur vereint. Sie analysiert große Datenmengen, um potenzielle Zielobjekte zu erkennen, seien es Autos, Gesichter oder bestimmte Zahlenfolgen. Was das Fahrzeugmanagement angeht, so können All-in-one-Kameras genutzt werden, um Nummernschilder zu detektieren und zu analysieren, sobald Fahrzeuge den Flughafen befahren wollen. Wenn ein Fahrzeug illegal einfährt, als gestohlen gemeldet ist oder auf einer Liste mit unerwünschten oder verdächtigen Fahrzeugen steht, wird ein Alarm ausgelöst. Es kann die ganze Route des Fahrzeugs abgedeckt werden, von der Einfahrt bis in die Parkbereiche und wieder bis zur Ausfahrt. So kann das Sicherheitssystem die Wachschützer und Polizisten unterstützen und ein schnelles Eingreifen ermöglichen, wenn etwas schief läuft – und sei es nur, dass aus Versehen, etwas vom Auto verloren wird. In Bezug auf die Verwaltung der Passagiere kommt ebenfalls das zuvor erwähnte lückenlose Überwachungssystem zum Einsatz. Es beginnt mit dem Aussteigen aus dem Auto im Parkhaus und setzt sich in die Terminal- und Check-in-Bereiche fort, es endet mit dem Boarding am Gate. Die HD-Kameras sind mit Deep Learning ausgestattet, welches eine höchst präzise Gesichtserkennung und E-Pass-Verifika tion ermöglicht. Falls ein Verdächtiger auftaucht, wird Alarm gegeben.

Schutz am Perimeter

Die Lösung wirkt noch in einem weiteren kritischen Bereich des Flughafens, dem Perimeter. Da hier normalerweise keine Beleuchtung vorgesehen ist, liegt der Perimeter noch stärker im Dunkeln als das Vorfeld. So muss spezielles Equipment, wie etwa Thermalkameras, eingesetzt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ein gutes Beispiel, wie die Dahua-Lösung schützt, ist ein Flughafen, der über einen Perimeter von 30 Kilometern Länge verfügt und jährlich 30 Millionen Fluggäste und acht Millionen Tonnen Fracht abfertigt. Hier kommt für die Wärmebildkameras ein 100-Millimeter- Objektiv zum Einsatz, das bei einer Auflösung von 640 mal 512 Pixeln und einer Installationshöhe von fünf Metern Personen auf eine Distanz von etwa drei Kilometern erfassen kann. So reichen für die gesamte Zaunstrecke zehn Kameras aus Die intelligente Videoanalyse benötigt unter allen Bedingungen zehn mal zehn Pixel, damit mittels Thermalkamera Objekte innerhalb 400 Metern Reichweite erkannt werden können. Diese Genauigkeit wird an zwölf Kilometern Zaunstrecke benötigt, weshalb hier 30 Kameras zum Einsatz kommen. Insgesamt sind am genannten Airport damit 40 Wärmebildkameras verbaut. Die zum Einsatz kommende TPC- PT8620C Thermalkamera bietet am Flughafen einige Vorteile. Sie besitzt eine PTZ-Funktion und erlaubt Weitbereichsdetektion von Fahrzeugen schon auf 8,8 Kilometer Distanz. Die Kamera verfügt über eine Binokular-Linse für thermische Strahlung und sichtbares Licht sowie eine leistungsstarke integrierte Intelligenz. Verglichen mit anderen Perimeterlösungen, wie etwa Vibrationssensoren oder Infrarotlichtschranken bietet die Wärmebildkamera eine höhere Präzision und weniger Falschalarme, während zusätzlich ein Video zur Verifikation geliefert wird.

Bestens integriert

Dahua hat stabile Kooperationen mit weltweit führenden Plattformen, wie etwa Genetec, Milestone, Avigilon, Axxon oder ISS, weshalb die Flughafenlösung zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten offenbart. Durch die starke Entwicklungsabteilung des Unternehmens und die gute Zusammenarbeit mit Partnern in vorangegangenen Projekten kann Dahua eine nahtlose Integration gewährleisten, sei es bei den Kameras oder beim NVR am Back-End. So werden die unterschiedlichen Kundenwünsche abgedeckt, was ein solides und umfassendes Sicherheitssystem am Flughafen ermöglicht. Dahua will zudem weiter in die Entwicklung von modernen Technologien und Lösungen im Bereich der Luftfahrt investieren.

