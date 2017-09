News vom 09/26/2017

Salto Konfigurator erleichtert Planung an der Tür

Salto führt mit „My Lock“ ein Werkzeug ein, mit dem Planer, Architekten, Fachpartner und Endanwender die kabellosen elektronischen Türkomponenten des Unternehmens individuell konfigurieren und an unterschiedlichen Türen visualisieren können.

Mit dem Konfigurator lassen sich Tür-Projekte visualisieren. (Bild: Salto Systems)

Bei den Türkomponenten können die Nutzer aus dem vielseitigen Portfolio von Salto wählen. So lassen sich insbesondere die Langschildbeschläge XS4 One und XS4 Original, der Kurzbeschlag XS4 Mini sowie das Design-Schloss AElement konfigurieren. Dabei können Oberflächen, Leserfarben, Türdrücker sowie bestimmte technische Merkmale, wie „Bitte nicht stören“-Funktion oder mechanische Schließung, definiert werden. Zugleich stehen mehrere Türstandards, -stile und -farben zur Wahl. Das Ergebnis lässt sich aus unterschiedlichen Winkeln betrachten und als PDF herunterladen. My Lock ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht dadurch, eine Konfiguration mit wenigen Klicks fertigzustellen.

Mit My Lock erhalten Nutzer einen ersten Eindruck, wie das Zusammenspiel der Salto Türkomponenten mit ihren Türen wirkt, und sie können sofort ihre Auswahl anpassen. Auf diese Weise können Planer und Anwender verschiedene elektronische Beschläge, Oberflächen, technische Ausstattungen und Türdrücker miteinander vergleichen und eine fundierte Vorauswahl treffen. Auf Basis der individuellen Konfiguration lassen sich in Beratungsgesprächen unkompliziert und schnell die Umsetzung sowie weitere Optionen für die maßgeschneiderte Salto Zutrittslösung besprechen.

