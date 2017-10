News vom 10/06/2017

ASW Handlungsfelder für die Cybersicherheit entwickeln

Der ASW Bundesverband hat ein Positionspapier zu Handlungsfeldern in der Cybersicherheit veröffentlicht.

Cybersicherheit gewinnt immer stärker an Bedeutung. (Bild: Markus Vogelbacher/ pixelio.de)

„Abwehrmaßnahmen und die Sicherheits-informationstechnologie haben nicht Schritt gehalten mit Cyberangriffen. Die Bedrohungslage hat sich trotz großer Anstrengungen seitens der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Staates verschärft“, erläutert Bundesvorsitzender Volker Wagner.

Im Positionspapier kommentiert der ASW Bundeverband den aktuellen Status der Cybersicherheit in Deutschland und erarbeitet konkrete Handlungsempfehlungen in den drei Kategorien „Handlungsfelder für den Staat“, „Handlungsfelder für die Wirtschaft“ und „Gemeinsame Handlungsfelder für Staat und Wirtschaft“. „Cybersicherheit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, da nur ein notwendiges Maß an Sicherheit für Anwender und Kunden Vertrauen in Digitalisierung schafft“, so Wagner.

