News vom 10/09/2017

Priorit Produktionszeiten für Revisionsverschlüsse halbiert

In der Produktionsstätte Osterburg der Priorit AG wurde Anfang September eine neue und schnellere Produktionslinie in Betrieb genommen.

In Osterburg werden Revisionsverschlüsse nun schneller produziert. (Bild: Priorit)

Die neue Fertigungsstrecke wird hauptsächlich für Revisionsverschlüsse in Standardausführung mit einer lichtgrauen Oberfläche genutzt. Der Vorteil für die Kunden ist die halbierte Produktionszeit der Revisionsverschlüsse auf vier Wochen. Priorit setzt damit seinen Wachstumskurs weiter fort. Die hinzugekommenen Kapazitäten wird das Unternehmen nutzen, weiter zu wachsen und die Nachfrage nach Produkten im baulichen Brandschutz vor allem über die Grenzen des deutschen Heimatmarktes hinweg zu bedienen und weitere Märkte erschließen zu können.

Diese Erweiterung und damit Stärkung des Standortes Osterburg ist ein klares Bekenntnis an die Kunden und die Region, beständig auf die Produktion in Deutschland und somit Produkte „Made in Germany“ Wert zu legen.

