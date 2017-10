News vom 10/06/2017

Wanzl Zutrittsschleuse im Test-Turm installiert

Im neuen Test-Turm für Aufzugsinnovationen von Thyssenkrupp werden Besucher und Mitarbeiter von der vollautomatischen Zutrittsschleuse Galaxy Gate von Wanzl begrüßt.

Eine Doppelanlage aus Einzel- und Tandemeinheit gewährt den barrierefreien Zugang zum Testturm. (Bild: Wanzl)

Welches Ziel der Besucher auch anstrebt, der Eintritt per Galaxy Gate erfolgt komfortabel und effizient. Dafür wurde das flexible „keytego“-System in die Wanzl-Facility Management Control Unit (FMCU) integriert, sodass verschiedene Kartensysteme für die Authentifizierung beim Eintritt verwendet werden können. Erst nach dem autorisierten Freigabeimpuls öffnet die Zutrittsschleuse seine softwareüberwachten, elektromotorischen ESG-Schwenkarme. Zusätzlich scannen Deckensensoren Personen- sowie Verhaltensmuster und beaufsichtigen einen einwandfreien Ablauf. Bei Missbrauch reagiert die Zutrittsschleuse mit optischen und akustischen Warnsignalen sowie sofortigem Schließen der Schwenkarme. So wird sichergestellt, dass ausschließlich berechtigte Personen Zutritt zum Gebäude erhalten. In Notfallsituationen reagiert das vollautomatische Einlasssystem souverän. Die Schwenkarme können bei Stromausfall oder im Panikfall aufgedrückt werden, Brandmeldeanlagen sind standardmäßig integriert.

