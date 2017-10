Produktbericht vom 10/04/2017

Hikvision Mini-Kamera liefert Panoramabilder

Hikvision hat die neue Kameraserie „PanuVu“ herausgebracht, die über eine PTZ-Objektiv verfügt und Panoramaaufnahmen scharf abbilden kann.

Die Kamera nutzt gleich mehrere Objektive. (Bild: Hikvision)

Drei in einem 128,5 Grad angeordnete Objektive geben den Kameras eine 360-Grad Rundumsicht. Die Bilder werden separat aufgenommen, weswegen sie weiniger verzerrt und damit schärfer in der Auflösung sind. Ein PTZ-Objektiv ermöglicht das Heranzoomen an Details. Das Objektiv lässt sich um 350 Grad schwenken und 90 Grad neigen.

Die Kameras sind auf einfache Installation ausgelegt. Es gibt nur ein Stromkabel und eine IP, die aber vier Kanäle unterstützt. Die Kameras eigenen sich besonders zur Überwachung kombinierte Örtlichkeiten, etwa die Umgebung und den Kassenbereich in Einkaufsläden. Die DS-2PT5326IZ-DE ist speziell für den Außenbereich entwickelt und ist gemäß dem IP66-standard geschützt.

