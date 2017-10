News vom 10/02/2017

Forum Stromausfall Versorgungssicherheit im Inselnetzbetrieb

Unsere Gesellschaft basiert in wesentlichen Bereichen – sei es in Wirtschaft, Verwaltung oder Privatleben – auf der zuverlässigen Versorgung mit Strom. Am 7. und 8. November 2017 setzt sich in Augsburg das Cluster-Forum mit den Themen Stromausfall und Versorgungssicherheit im Inselnetzbetrieb mit dezentraler Einspeisung auseinander.

Die Sicherheit kritischer Infrastrukturen rückt in den Fokus. (Bild: M. Großmann/Pixelio)

Deutschland zählt weltweit zu den Ländern mit der höchsten Versorgungssicherheit bei Strom. Durch mögliche Umweltkatastrophen, terroristische und kriminelle Aktivitäten sowie zunehmende technische Komplexität besteht jedoch ein ernstzunehmendes Risiko. Ergänzend zu den bestehenden Vorsorgemaßnahmen sollten auch neue Ansätze für die Wiederherstellung der Stromversorgung bei Ausfällen untersucht und erörtert werden.

Ein langandauernder und großflächiger Stromausfall kann deshalb gravierende Folgen haben. Besonders betroffen wären Krankenhäuser, Wasserversorgung, Telekommunikation, öffentliche Verkehrsmittel, Beleuchtungsanlagen, Flughäfen, Mastviehbetriebe, Gefängnisse.

Mit der Energiewende wächst die Bedeutung der Verteilnetze: Hier sind flächendeckend dezentrale Energieversorgungsanlagen installiert worden. Diese können, in Verbindung mit einem entsprechenden Lastmanagement, eine verbesserte Notversorgung für die kritische Infrastruktur im Inselnetzbetrieb ermöglichen.

Die Lechwerke AG und die Hochschule Augsburg sowie der Cluster Leistungselektronik, als konzeptionellen Partner des Forums, haben sich in den letzten Jahren, im Kontext eines vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Forschungsprojektes mit Feldversuchen, intensiv mit der Thematik befasst und freuen sich hier auf einen regen Erfahrungsaustausch.

Die Veranstaltung stellt Chancen aber auch Herausforderungen und notwendige Voraussetzungen derartiger Lösungsansätze dar und erörtert diese. Ergebnisse aus Forschungsprojekten und Feldversuchen werden präsentiert und neben den technischen Ansätzen werden auch ökonomische und rechtliche Fragen angesprochen. Die inhaltlichen Schwerpunkte des Cluster-Forums sind: Versorgungssicherheit – Ausfallrisiko und Auswirkungen Netzwiederaufbau und Inselnetzbetrieb mit dezentralen Erzeugern im Verteilnetz, zuverlässige Kommunikationstechnik bei Stromausfall Notstromversorgung in Industrienetzen und Liegenschaften Ertüchtigung von dezentralen Erzeugungsanlagen, Batteriespeichern und Leittechnik für Notversorgung.

Das Cluster Forum richtet sich an Energieversorger, Netzbetreiber, Hersteller von Anlagen zur Energieversorgung, Betreiber stromsensibler Infrastrukturen sowie Experten aus dem Katastrophenschutz. Anmeldung über: Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH .

