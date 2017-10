News vom 10/02/2017

Smarthome 2017 Security Conference in Bad Soden

Unter dem Motto „SmartHome sicher (er)leben“ findet am 9. und 10. Oktober 2017 in Bad Soden die Security Conference Smarthome 2017 rund um das heiß diskutierte Thema Smart-Home-Sicherheit statt.

Günther Ohland (Bild: Smarthome Initiative Deutschland)

Spannend ist die Fachtagung vor allem für die Zielgruppen: Smart-Home-Start-Ups, Fachhandel und Fachhandwerk, Facility Manager und Immobilienwirtschaft, Versicherungswirtschaft, Hersteller und Produktentwickler und Vertreter der Presse.

An beiden Tagen vermitteln Branchenexperten eine umfangreiche Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage im Bereich Smart Home. Später stehen verschiedene praxisorientierte Fachvorträge zu Breiten- und Expertenthemen zur Auswahl, die jeweils speziell auf die verschiedenen Zielgruppen zugeschnitten sind. Die Teilnehmer lernen hier etwa, wie sie selbstständig die Sicherheit von Smart-Home-Systemen bewerten können und welche Fragen sie den Herstellern stellen müssen, um sich umfangreich und kompetent informieren zu können. Sie erfahren außerdem, welche Sicherheitslücken lauern, und wie sie bei Produktentwicklung und Herstellung von Smart-Home-Systemen bereits im Vorfeld vermieden und geschlossen werden können. Die Experten erläutern ebenfalls zielgruppenorientiert, wie beispielsweise Versicherer ein eigenes Sicherheitskonzept entwickeln können.

Als weitere Programmpunkte wird eine Expertenfragerunde stattfinden, während der die Besucher ihre Fragen via Social Media an die Brancheninsider stellen können. In den Pausen versüßt ein leckeres Catering den Tagungsbesuchern das Netzwerken. Hier werden jährlich viele neue Kooperationen geschlossen und Ideen und Impulse ausgetauscht.

Das Highlight der Veranstaltung im H+ Hotel Bad Soden/Taunus ist ein Live-Hack, bei dem zahlreiche relevante Smart-Home-Techniken unter die (Sicherheits-)Lupe genommen werden. Am Ende der Veranstaltung wird gemeinsam die Bad Sodener Sicherheitserklärung verabschiedet, um an die Politik übergeben zu werden.

Neben der SmartHome Initiative Deutschland e. V. sind AVTest, VdS Schadenverhütung, LKA Nordrhein-Westfalen, LKA Hessen Mitveranstalter. Anmeldung über die Hompage der SmartHome Initiative Deutschland.

