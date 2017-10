Produktbericht vom 10/05/2017

Dehn Überspannungskontrolle leicht gemacht

Der „DEHNrecord Alert“ macht es möglich, dass Statusmeldungen von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) über Modbus übertragen und etwa an ein Smart Device weitergeleitet werden. Schnell und einfach lässt sich das Gerät über eine kostenfreie App in Betrieb nehmen.

Die Kommunikation des Gerätestatus erfolgt über Modbus TCP/RTU. (Bild: Dehn)

Dehn bietet mit dem „DEHNrecord Alert“ (DRC MCM AL XT) ein Modul, das Statusmeldungen von vier universell einsetzbaren Fernmeldekontakten und von maximal 150 Überspannungs-Schutzgeräten (SPDs) „BLITZDUCTOR XT“ verwalten kann. Über die Fernmeldekontakte können bis zu vier Überspannungs-Ableiter aus dem Red/Line-Bereich oder auch weitere beliebige Funktionsbaugruppen mit FM-Kontakten in die Überwachung eingebunden werden.

Das Modul sendet die Statusmeldungen der Überspannungs-Schutzgeräte über Modbus TCP oder Modbus RTU an ein Auswertesystem und ermöglicht so die Weiterleitung an Notebook, Tablet, Smartphone, PC oder ebenso auch an eine Anlagenleitstelle. Das Modul lässt sich mithilfe einer App schnell in Betrieb nehmen. Die App überträgt dann Geräteinformationen wie Artikelnummern und Typbezeichnungen an das Modul.

