News vom 10/19/2017

Bosch Datenrennbahn für Fabrik der Zukunft erforschen

Bosch und Nokia präsentieren auf dem europäischen Digital Summit in Tallinn, Estland, einen Demonstrator, der den kommenden Mobilfunkstandard 5G mit Industrie 4.0-Lösungen verbindet. 5G verzehnfacht die aktuell höchstmögliche Übertragungsrate im Mobilfunknetz auf mehr als zehn Gigabit pro Sekunde.

Bosch insgesamt bringt umfassende Erfahrung mit Industrie 4.0-Lösungen aus seinen mehr als 270 Werken mit. (Bild: Bosch)

Darüber hinaus verbessert der Standard vor allem aber auch Echtzeitverhalten und Übertragungsrobustheit. Beides sind wichtige Voraussetzungen, um mehrere hundert Milliarden intelligenter Aktoren und Sensoren in Fabriken und Anlagen drahtlos zu vernetzen und riesige Datenmengen aus der Fertigung in Echtzeit zu verarbeiten. Zugleich ist der schnelle Datentransfer wichtige Voraussetzung für die grenzüberschreitende Kooperation von Unternehmen in Europa und weltweit. „Industrie 4.0 macht nicht an Ländergrenzen halt“, sagt Dr. Stefan Aßmann, bei Bosch verantwortlich für den Bereich Connected Industry.

„5G wird ein Haupttreiber für die vernetzte Industrie werden. Der Standard ist das erste kabellose Datenübertragungsverfahren, das wie der kabelgebundene Ansatz für alle industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen kann. Er ermöglicht damit extreme Flexibilität in der Produktion, senkt Kosten und schafft mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Gemeinsam mit unserem Partner Bosch erforschen wir die neuen Möglichkeiten, die 5G für die vierte industrielle Revolution bieten kann”, sagt Hannu Nikurautio, Leiter 5G Technology & Market Scouting bei Nokia.

5G wird voraussichtlich ab 2019 eingeführt werden und neue Geschäftsmodelle rund um Daten aus der Fertigung ermöglichen. Bosch arbeitet bereits mit zahlreichen IT-Unternehmen und Maschinenherstellern zusammen, um Industrie 4.0 technologieübergreifend voranzutreiben.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis