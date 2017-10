News vom 10/23/2017

Lupus-Electronics Vorteile eines vernetzen Zuhauses einfach erklärt

Lupus-Electronics ist mit einem neuen Webauftritt und überarbeitetem Logodesign in den Oktober gestartet. Ab sofort gibt es einen neuen Informationshub rund um das Thema Smart Home, elektronische Alarmanlagen und Videoüberwachung im Internet.

Smart Homes bieten dem Anwender viele Vorteile. (Bild: Lupus-Electronics)

Mit der neuen Website erklärt das Unternehmen die vielen Möglichkeiten, die ein modernes Smart Home in Kombination mit einer professionellen Alarmanlage bieten kann. Passend dazu erstrahlt auch das Logo in einem neuen modernen Design. Klare Linien, eine einfache Struktur und ein deutlicher Wiedererkennungswert spiegeln die modernen Systeme im Logo wieder.

Lupus-Electronics bietet über 70 smarte Produkten aus einer Hand am Markt an. Intelligente Produkte vieler anderer Hersteller, wie beispielsweise die Hue Lights von Philips, lassen sich einfach in das System integrieren. Dank Verzicht auf eine Cloud sind die Daten der Nutzer zu jeder Zeit absolut sicher. Die Bedienung erfolgt entweder über Smartphone, Tablet, PC oder ganz bequem per Sprachbefehl mittels Amazons Echo. Ein kompetentes Serviceteam steht bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite und lässt sich über den neuen Reiter „Service“ einfach finden.

