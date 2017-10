Fachartikel vom 10/23/2017

Sicherheit Zürich 2017 Mittelpunkt der Schweizer Sicherheitsbranche

Vom 14. bis 17. November 2017 öffnet die Sicherheit 2017 in Zürich erneut ihre Tore. Die Fachmesse verspricht, begleitet von einem Innovationspark und einem Fachkongress eine umfassende Leistungsschau der Schweizer Sicherheitsbranche zu werden. Das Konzept vereint zudem einen Rückblick in die die Vergangenheit mit einem Ausblick in die Zukunft.

Von 1894 bis weit in die Zukunft erzählt die Sicherheit 2017 in Zürich viele Geschichten. Zum Beispiel im „History-Tunnel“, wo Produkte präsentiert werden, die zu ihrer Zeit bahnbrechende Innovationen waren. Heute schauen wir auf diese Entwicklungen und Erfindungen zurück, teils mit Bewunderung, teils mit einem Lächeln. Der „History-Tunnel“ auf der Messe wird den Messebesuchern anhand verschiedenster Beispiele die Entwicklungen und Prozesse von den ursprünglichen Gefahren und Risiken bis hin zu den aktuellsten Lösungen aufzeigen. Rund 15 Aussteller beteiligen sich.

Erster automatischer Brandmelder

Das älteste Beispiel stammt aus dem Jahr 1894. Damals wurden die ersten einfachen „automatisierten Brandmelder“ entwickelt. Das war nichts anderes als ein Vogelkäfig, in dem zwei Vögel gehalten wurden. Der bei einem Brand entstehende Rauch führte zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod der Tiere. Sie fielen von ihrer Stange auf den Boden des Käfigs. Durch das Gewicht des Vogels wurde ein elektrischer Kreislauf geschlossen und der Brandalarm ausgelöst. Zur Vermeidung von Fehlalarmen, beispielsweise bei einem natürlichen Tod eines Vogels, wurde der Alarm nur dann ausgelöst, wenn beide Vögel auf die Bodenplatte fielen.

Der „History-Tunnel“ erzählt aber noch weitere Geschichten. Zum Beispiel jene des Kassenschrankes Vidmar von Züblin Firesafe (1900), des Abus Vorhängeschlosses No. 375Z von Abus Schweiz (1924), einer Brandzentrale von Siemens (1945), eines Videoüberwachungsmonitors von Eotec (1965), eines Multi-Lock-Schlosses von Eichholzer (1975), des ersten Defibrillators von Procamed (1988) und viele Geschichten mehr.

Blick in die Zukunft

All diese Entwicklungen waren einst Innovationen, die den Markt und die Branche veränderten. Natürlich gibt es solche Innovationen auch heute noch. Welche dieser Entwicklungen auf den Markt und auf die Branche tatsächlich großen Einfluss haben werden, wird die Zukunft zeigen. Den Blick in diese mögliche Zukunft erlaubt der neue „IPS – Innovationspark SICHERHEIT“. Zu bestaunen gibt es unter anderem ein Alarmsystem für Alleinarbeitende basierend auf Google Mobile Services (Ascom), innovative Bildanalyse-Sequenzen (Eotec), videobasierte Branderkennung (Bosch), eine cloudbasierte Alarmierungs- und Kommunikationslösung (Instasolution) oder einen Soft-Ice-Roboter (Marvelboy), der im Prinzip nicht nur Soft-Ice verteilen kann, sondern auch als Basis für verschiedene Sicherheitsanwendungen dienen könnte. Auch im Innovationspark stellen insgesamt rund 15 Unternehmen aus, welche die Besucher mit ihren Innovationen in ihren Bann ziehen sollen.

Viele Erfolgsgeschichten

Geschichte schreibt auch die Fachmesse an sich: Alleine schon, dass die Sicherheit in diesem Jahr zum 21. Mal stattfindet und erneut einen umfangreichen Einblick in alle Themen der Sicherheit bieten wird, ist eine Erfolgsgeschichte. Genauso wie der messebegleitende Fachkongress, der erstmals direkt in die Messe integriert und in den Hallen 3 und 5 stattfinden wird. Für die 13 Kongressmodule wird wie gewohnt auf höchste Qualität und auf praxis- und lösungsorientierte Vorträge geachtet und die Themen umfassen ein breites Spektrum. Das detaillierte Programm sowie die Möglichkeit sich für den Fachkongress anzumelden, finden sich unter online.

Messe-Infos Termin: 14. bis 17. November 2017

Ort: Messe Zürich, Schweiz

Öffnungszeiten: 09.00 - 17.00 Uhr

Eintritt: 20,00 CHF (Tageskasse ohne Registrierung), gratis (Online-Eintrittsticket mit Registrierung)

Veranstalter: Exhibit & More AG

Internet: www.sicherheit-messe.ch



Erfolgsgeschichten schreiben außerdem die Gewinner von zwei Preisen, die anlässlich der Messe verliehen werden: Der VBSF (Schweizerischer Verein von Brandschutz und Sicherheitsfachleuten) vergibt am 14. November 2017 um 16.45 Uhr im Forum rot (Halle 5) den „VBSF Sicherheitspreis 2017“, das ASIS Swiss Chapter wird am 16. November 2017 um 16.45 Uhr im Forum blau (Halle 3) den „ASIS Young Professionals Annual Award in Switzerland“ prämieren. Beide Preisverleihungen sind öffentlich und für alle Besucher zugänglich und dauern je rund 15 Minuten.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Im Terminkalender:

Mehr auf Sicherheit.info