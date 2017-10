Produktbericht vom 10/25/2017

Morse Watchmans Aufbewahrung von Objekten und Schlüsseln einfach gemacht

Morse Watchmans stellt mit „AssetWatcher“ ein System zur Nachverfolgung von Schlüsseln oder anderen Objekten vor.

Das System ist verfügbar in zehn, 22 oder 34 Schließfächern. (Bild: Morse Watchmans)

Das System nutzt RFID-Technologie um kontakt- und drahtlos Objekte zu registrieren und ihre Entnahme oder Einlagerung in Schließfächern festzuhalten. Es ist mit verschiedenen RFID-Tags kompatibel und verfügt über eine Audio-Bestätigung, wenn ein Tag gelesen wurde. Das System ist besonders für Casinos geeignet, um etwa wertvolle Kommunikationsausrüstung problemlos nachzuverfolgen. Das System kann mehrere Objekte gleichzeitig in einem Schließfach orten. Das System verfügt über ein sieben Zoll großes Touch-Display und einen Fingerabdruckleser, sodass nur autorisierte Personen Zugang erhalten.

Verschiedene Modi erlauben unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Im Standard-Modus erhalten die Nutzer Berechtigungen für bestimmte Gegenstände oder Objekte. Im „Classic“-Modus können Berechtigte festlegen, in welche Schließfächer Objekte zurückgelegt werden können. Im „Leased“-Modus können via das System Schließfächer temporär an Nutzer vergeben werden. Die Schließfächer sind 2,25 Zoll hoch, 14 Zoll breit und 8,5 Zoll tief. Das System ist verfügbar in zehn, 22 oder 34 Schließfächern.

