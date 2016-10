Fachartikel vom 10/24/2016

Konferenz gegen Identitätsdiebstahl Gehört meine Identität noch mir?

Am 3. November 2016 lädt das Europäische Kooperationsprojekt Visit (kurz für: Victim Support for Identity Theft) zu einer internationalen Konferenz gegen Identitätsdiebstahl nach München ein. Die Konferenz ist EU-gefördert, die Teilnahme an der Veranstaltung somit kostenlos.

Die Konferenz gegen Identitätsdiebstahl findet am 3. November 2016 in München statt. (Bild: Visit)

Die Konferenz, die unter dem Motto „Gehört meine Identität noch mir?“ steht, informiert über den Schutz vor Identitätsmissbrauch und den Umgang mit Opfern.

Konferenzprogramm (Änderungen vorbehalten):

10:00 Uhr Begrüßung & Eröffnung der Konferenz

- Professor Mikko Siponen, University of Jyväskylä, Keynote Speaker

- Stephan Lehmann, Leitung Visit Projekt, Result Group GmbH

Risiko und Distribution

- Cem Karkaya, Experte für Internetkriminalität, International Police Association, „Das zweite Ich “

- Prof. Markus Haslinger, Fachbereich Rechtswissenschaften, TU Wien, Daten- und Informatikrecht, „Identitätsschutz im Zeitalter des Kontrollverlusts“

- Diana Scholl, Referentin für Bildung und Digitales, BVMW Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Berlin „Identitätsdiebstahl im Mittelstand—Zukunftsangst oder bereits Realität“

Bedrohung und Missbrauch

- Bernd Lindner, Partner, Finanical Service KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München „Geldwäsche durch Identitätsmissbrauch“

- Jan Wolter, Geschäftsführer Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V., Berlin „Bitte lassen Sie Ihre Identität nicht unbeaufsichtigt! Folgen von Identitätsmissbrauch für die Wirtschaft“

- Prof. Dr. Martin Grothe, Experte Social-Media-Analyse, Social-Media-Monitoring, Complexium GmbH, Berlin „Desinformation mit falschen Identitäten: Sockenpuppen, Trolle, Bots“

13:00 – 14:00 Uhr Netzwerk und Lunch

Opfer und Täter

- Tina Groll, Journalistin Zeit Online und Opfer „Meine Identität gehört mir!“

- Peter Hessel, Leiter Zentrale Ermittlungen, Polizeipräsidium Frankfurt/Main, „Urkundenfälschung – So gehen Täter vor“

Prävention und Zukunft

- Stephan Peters, Leiter Geschäftsfeldentwicklung, Schufa Holding AG, Wiesbaden „Identität und ihr Schutz aus Sicht der Schufa

- Bodo Becker, Leiter des Referats Wirtschaftsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz „Identitätsverlust, Migration und Sicherheit – Die Perspektive des BfV“

- Sabina Wolf, Investigativ-Journalistin, Bayerischer Rundfunk „Die Zukunft – Login mit Biometrie / Passwörter kann man ersetzen…“

16:30 Uhr Panel Diskussion & Wrap up

Moderator: Oliver Bendixen, Bayerischer Rundfunk

Die Konferenz am 3. November 2016 beginnt um 10 Uhr und endet um 16:30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Holiday Inn München City Center, Hochstraße 3, 81669 München. Infos & Online-Anmeldung unter: www.idprotection.eu.

Goldene Regeln zum Schutz Ihrer Identität Schützen Sie Ihre persönlichen und finanziellen Unterlagen und Passwörter

Schützen Sie Ihre anderen persönlichen Informationen – minimieren Sie die Menge an Informationen, die Sie kommunizieren

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kreditbelege

Vernichten Sie sensitive Unterlagen mit einem guten Shredder

Reduzieren Sie die Möglichkeiten, Ihre Post einzusehen oder zu stehlen

Praktizieren Sie Computer- und Internet-Sicherheit

Sind Sie vorsichtig bei der Eingabe Ihres PINS an Geldautomaten

Überlegen Sie, welche persönlichen Informationen Sie mit anderen teilen

Kopieren Sie Ihre persönlichen Dokumente

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge und Kreditkarten Ausgaben

Zerstören Sie physikalisch Ihre PC-Festplatte vor dem Wegwerfen

Lassen Sie Vorsicht walten beim ausfüllen von Produktgarantie Rücksendungen

Verwenden Sie Sichtschutz an Ihrem Computer

Wenn Angebote zu gut für Sie klingen: Vorsicht!

Prüfen Sie Geldautomaten auf Kopier- (sogenannte Skimming-) Geräte

Verhindern Sie Datenverlust

Verwenden Sie Kreditbeschränkungen bei Ihren Banken

Informieren Sie sich regelmäßig über neue Vorgehensweisen und Praktiken von Identitätsdiebstahl.

